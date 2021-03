V šole se vračajo dijaki prvih treh letnikov

Ključni poudarki: V srednje šole se po modelu C vračajo dijaki od prvega do tretjega letnika.

V posavski in jugovzhodni regiji bodo gostinci odprli terase in vrtove lokalov.

Veljajo novi ukrepi ob prehajanju državne meje.

7.49 Italija znova zaostruje ukrepe

7.17 Mariborski mestni avtobusi spet v polnem obsegu

6.55 V posavski in jugovzhodni regiji bodo gostinci odprli terase in vrtove lokalov

6.51 K pouku v šoli se vrača polovica dijakov prvih treh letnikov, začenjajo cepljenje učiteljev

6.30 Zaostrujejo se pogoji pri prehajanju meja

Italija je v nekaterih deželah, kjer se znova povečuje število okužb z novim koronavirusom, zaostrila protikoronske ukrepe. Številne šole so od danes znova zaprte, restavracije ne smejo več sprejemati gostov. Kampanija je medtem postala že tretja dežela, ki je znova označena z rdečo.Uvrstitev določene regije med rdeče, kar je zdaj doletelo omenjeno deželo, v katerih sta tudi mesti Neapelj in Amalfi, pomeni uvedbo najstrožjih ukrepov, kot jih določi ministrstvo za zdravje v Rimu. Doslej sta bili rdeče obarvani že deželi Bazilikata in manjša Molize, kjer so prav tako zaprte šole, ljudje pa naj bi svoje domove tam zapuščali čim bolj redko, poroča nemška tiskovna agencija DPA.Mariborski mestni avtobusi bodo danes ponovno začeli voziti po polnih voznih redih. Ker se v šole vračajo dijaki in se bo zato po pričakovanjih povečalo število potnikov na avtobusih, se bodo vrnili na obseg, kakršen je veljal pred omejitvijo zaradi epidemije novega koronavirusa.Do nadaljnjega bosta ostali v mirovanju le nočni krožni liniji 1 in 2, na katerih še ne bodo opravljali prevoza. Trenutno namreč še velja vladna omejitev gibanja po 21. uri, pojasnjujejo v avtobusnem podjetju Marprom.Gostinski lokali v posavski regiji in jugovzhodni Sloveniji bodo lahko danes odprli terase in vrtove. Pri tem bodo morali gostinci in gostje spoštovati ukrepe proti širjenju novega koronavirusa. Gre za poskusno odprtje za teden dni, glede na podatke o okužbah pa bo vlada odločila, ali bodo lahko lokali obratovali tudi naprej.Vlada je prejšnji teden zaradi boljše epidemiološke slike v teh dveh regijah, obe regiji sta v rumeni fazi, odločila, da bodo lahko gostinci v enotedenskem poskusnem obdobju na zunanjih površinah stregli med 6. in 19. uro, gostje bodo morali lokal zapustiti do 19.30. Če se bo število okužb povečalo, bo vlada lokale znova zaprla. Prav tako bi lahko vlada lokale znova zaprla, če bodo inšpektorji zaznavali večje število kršitev veljavnih pogojev obratovanja.Zaposleni v gostinskih lokalih in gostje bodo morali ves čas nositi maske, razen ko bodo sedeli pri mizi. Zaposleni se bodo morali enkrat na teden testirati na okužbo z novim koronavirusom – izjeme veljajo za tiste, ki so cepljeni ali so bolezen preboleli in imajo ustrezno zdravniško potrdilo.Polovica dijakov prvih treh letnikov bo po nekaj mesecih izobraževanja na daljavo danes lahko znova odšla v šole, kjer se bodo pridružili dijakom višjih letnikov, ki se v šoli izobražujejo od sredine februarja. Začeli bodo tudi prednostno cepiti zaposlene v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, najprej tiste, ki so starejši od 50 let.Pouk za dijake prvih treh letnikov bo danes stekel po modelu C, kar pomeni, da se bodo dijaki polovice oddelkov ta teden izobraževali doma, druga polovica pa v šoli, prihodnji teden pa se bodo zamenjali. Za dijake četrtih letnikov in nižjega poklicnega izobraževanja se ne spreminja nič in se bodo še naprej vsi izobraževali v šoli.Po priporočilih, ki jih je šolam že pred časom poslal Zavod RS za šolstvo, bodo v srednjih šolah po besedah predsednice Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenijeprvih 14 dni pri pouku zgolj ponavljali snov, da bodo učitelji ugotovili, koliko znanja so dijaki osvojili na daljavo. Če bodo ugotovili primanjkljaj, bodo poskušali to nadoknaditi, tudi z dodatnimi urami, kjer bo to potrebno.Zaradi grožnje, ki jo predstavljajo nove različice sars-cov-2, od danes veljajo zaostreni pogoji za prehajanje meje. Na notranjih schengenskih mejah so znova uvedene kontrolne točke. Spremenili so se tudi pogoji glede predčasne prekinitve karantene ob prihodu v državo.Za ves promet so 24 ur na dan na notranjih schegenskih mejah odprti trije mejni prehodi z Italijo, pet na meji z Avstrijo in dva na meji z Madžarsko. Še več mejnih prehodov je pretežno za prebivalstvo ob meji odprtih samo del dneva. Podrobnosti o odprtju in seznamu mejnih prehodov bo policija objavljala na svoji spletni strani.Druga večja sprememba je glede predčasne prekinitve karantene ob vstopu v Slovenijo. V to so ob vstopu v državo namreč napoteni vsi, ki ne predložijo negativnega izvida na sars-cov-2, niso preboleli covida-19 ali niso bili cepljeni. Po novem je tovrstno karanteno s testiranjem na novi koronavirus možno prekiniti šele peti dan. Doslej je veljalo, da si jo lahko ob testiranju prekinil naslednji dan.