Številni očitki za razrešitev izobraževalne ministrice

Poleg slabega vodenja ministrstva Simoni Kustec opozicija očita še slab zgled in nespoštovanje ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, ki jih je potrjevala prav njena vlada. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Danes bodo po napovedih prvopodpisanegavložili interpelacijo zoper izobraževalno ministrico iz vrst SMCPod njo bodo poleg poslancev Levice prav gotovo še podpisi poslancev LMŠ, SD in SAB, med tem ko naj bi jo Desusu v podpis še poslali. Da bi jo peterica poslancev podpisala, se zdi sicer malo verjetno, saj so že pri vložitvi interpelacije zoper ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja zavzeli stališče, da se ne morejo podpisati pod očitke, ki so se zgodili v času, ko so bili del vlade.»Naše trdno stališče je, da je način, na katerega je vodila predvsem nižje vzgojne izobraževalne ustanove, oziroma jih še vodi – poleg vseh ostalih očitkov – popolnoma nesprejemljiv in katastrofalen,« razloge, zakaj pričakujejo njeno razrešitev, povzema vodja poslanske skupine Levica. V interpelaciji ji poleg že omenjenega »najdaljšega zaprtja šol in vrtcev v Evropi« zaradi njene nestrokovne, neučinkovite, nekonsistentne in škodljive politike očitajo še neupoštevanje epidemiološke stroke in prelaganje odgovornosti na šole in učitelje, pa tudi ustavno nedopustno odrekanje izobraževanja otrokom s posebnimi potrebami.Posledično pa torej tudi ogrožanje prihodnosti mladih, tudi ker ministrstvo za izobraževanje in vlada po njihovem prepričanju nimata načrta za odpravljanje posledic, ki jih je in jih bo še povzročilo dolgotrajno izobraževanje na daljavo. Med očitki vladi in ministrici pa je še tudi pomanjkanje dialoga in komunikacije s šolniki, starši in učenci.Stranke Koalicije ustavnega loka med kritikami ministrice Simone Kustec nizajo še izključevalni odnos do športa, saj so prepričani, da med drugim v nobenem protikoronskem paketu niso bili zastopani interesi športa. Poleg tega pa se jim zdi problematično še zagovarjanje interesov zasebnih fakultet, blokada zaposlovanja raziskovalcev na javnih raziskovalnih organizacijah in zamrznitev vpisa na fakultete. Torej poleg vodenja slabih politik tudi vodenje politike zatiskanja oči, kar se je pokazalo pri slednjem. »Nojevska drža je eden od elementov, ki seveda pomeni, da se ni zoperstavila tistim, ki so od nje morda zahtevali nekatere stvari, ampak to ne pomeni, da je kaj manj kriva pri tej katastrofi, ki se dogaja,« še poudarja Matej T. Vatovec.Kot je včeraj napovedala predsednica SDpo tej interpelaciji v petek sledi še vložitev interpelacije zoper kulturnega ministrain tako še dodatno stopnjevanje pritiska na vlado Janeza Janšo, ne glede na to, da predvidoma prihodnji teden vnovič vlagajo konstruktivno nezaupnico. »Strategija paketnega vlaganja po načelu 'vsakemu eno' ima za posledico strnitev koalicijskih vrst,« se je nanje nedavno odzval koalicijski poslanec iz vrst SMC Gregor Perič, a v opoziciji odgovarjajo, da je to vedno osnova reakcija na interpelacije. Prepričani so, da so to vsaj v primeru ministrice za izobraževanje na nek način dolžni vsaj staršem in šolajočim ter v primeru ministra za kulturo kulturnikom.