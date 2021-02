V Španiji aretiran že drugi levičarski raper

Barikada na univerzi ni zadržala policistov. FOTO: J. Martin/AFP

Španska policija je danes aretirala, raperja, ki ustvarja pod umetniškim imenom. Po tem, ko je bil obsojen na devet mesecev zapora zaradi poniževanja in obrekovanja španske monarhije in države, ki naj bi jih zakrivil z objavami na družbenih omrežjih, se je raper z nekaj somišljeniki zabarikadiral na univerzi v mestecu Lleida v Kataloniji.Hasél je bil obsojen leta 2018, ker je v twitih nasprotoval španski monarhiji in policijo obtožil mučenja in pobijanja protestnikov in migrantov, v besedil svojih pesmi omenjal gverilske skupine in nekdanjega španskega kralja Juana Carlosa , ki je vmes zaradi korupcijskih afer zapustil Španijo, označil za mafijskega šefa.Prestajanje kazni bi moral začeti v petek, a se je v ponedeljek zabarikadiral na univerzo, kamor je nato vdrlo več ducatov policistov in ga odvedlo v zapor.Njegova obsodba je sicer sprožila množične proteste v njegovo podporo v Barceloni in Madridu, peticijo za njegovo oprostitev pa je podpisalo več sto uglednih umetnikov, med njimi režiser in igralecPablo Hasél pa ni edini raper, ki se je zaradi kritičnih besedil znašel v navzkrižju z zakonom, ki v Španiji, zlasti od poskusov odcepitve Katalonije, vse bolj preganja svobodo izražanja. Leta 2018 je bil, kot prvi glasbenik, ki je bil obsojen zaradi svojih besedil od ponovne vzpostavitve demokracije v Španiji leta 1977, na tri mesece zapora zaradi »poveličevanja terorizma« obsojen levičarski raperz umetniškim imenomValtònyc, ki je bil prav tako obsojen zaradi pesmi, češ da je v njej članom španske monarhije grozil s smrtjo, je pred zaporom pobegnil v Belgijo, a bil nato na podlagi mednarodne tiralice vrnjen Španiji.