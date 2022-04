V spopadih med Palestinci in policijo na Tempeljskem griču več ranjenih

Na Tempeljskem griču v Jeruzalemu so danes znova izbruhnili spopadi med Palestinci in izraelskimi varnostnimi silami, pri čemer je bilo ranjenih več Palestincev, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila izraelska policija.

Na stotine mladih Palestincev je na Tempeljskem griču zgradilo pregrade iz kamenja in železnih palic, da bi preprečili dostop do judovskega svetišča. Palestinci so tudi metali kamenje v avtobuse, pri čemer je bilo po navedbah policije ranjenih več potnikov, poroča nemška tiskovna agencija.

Izraelske varnostne sile so razgnale protestnike in vzpostavile red, je sporočila policija, medtem ko so priče in reševalci poročali o več kot deset Palestincih, ki so bili ranjeni v spopadih.

Palestinci morajo počakati na dovoljenje za vstop na območje mošeje Al Aksa. FOTO: Ahmad Gharabli/AFP

Tempeljski grič v Jeruzalemu je sveti kraj tako za jude kot za muslimane. Na njem stoji mošeja Al Aksa, ki je tretji najsvetejši kraj za muslimane, obenem pa je tudi judovski sveti kraj, saj sta tam stala dva judovska templja. Kraj je pod palestinsko upravo, Izrael pa je pristojen za varnost. V skladu z dogovorom lahko kraj obiščejo tudi judje, vendar tam ne smejo moliti.

V spopadih med Palestinci in izraelskimi varnostnimi silami je bilo na Tempeljskem griču v petek ranjenih več kot 150 Palestincev.

Palestinci pred izraelsko mejno policijo na vhodu v ožje jedro Jeruzalema. FOTO: Ahmad Gharabli/AFP

Lani med ramadanom so spopadi med izraelskimi silami in Palestinci, ki so obiskali mošejo, privedli do 11 dni trajajočega uničujočega spopada med Izraelom in gibanjem Hamas, ki vlada na območju Gaze. Val nasilja je Izrael zajel tudi letos.