V Sudanu se kljub podaljšanju premirja spopadi nadaljujejo

V Sudanu sta ponoči sprti strani sprejeli dogovor o tridnevnem podaljšanju premirja. Kljub temu se spopadi nadaljujejo. Sudanska vojska je obstreljevala položaje paravojaške skupine RSF v Kartumu, medtem ko so se v Darfurju razplamteli spopadi in plenjenje.

V zadnjih urah tridnevnega premirja, ki se je končalo ob polnoči, sta vojska in sile RSF po pritisku Savdske Arabije in Združenih držav Amerike napovedali 72-urno podaljšanje prekinitve ognja.

Afriška unija, Združeni narodi, Savdska Arabija, Združeni arabski emirati, Velika Britanija in ZDA so v skupni izjavi pozdravili dogovor o podaljšanju premirja in pozvali k njegovemu doslednemu izvajanju.

Pozdravili so »pripravljenost obeh strani na dialog za vzpostavitev trajnejše prekinitve sovražnosti in zagotovitev neoviranega humanitarnega dostopa«.

V Sudanu sta ponoči sprti strani sprejeli dogovor o tridnevnem podaljšanju premirja. FOTO: Afp

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v četrtek dejal, da je bila prvotna prekinitev ognja »nepopolna«, »a je zmanjšala nasilje«. V spopadih, ki so se začeli 15. aprila, je po uradnih podatkih ministrstva za zdravje umrlo najmanj 512 ljudi, več kot 4000 je ranjenih. Dejansko število žrtev je najverjetneje višje.

Od 15. aprila, ko so izbruhnili spopadi med sudansko vojsko pod vodstvom generala Abdela Fattaha al-Burhana in silami RSF, ki jim poveljuje njegov namestnik Mohamed Hamdan Daglo, so se iz sveta vrstila neuspešna prizadevanja za premirje. Od začetka spopadov številni tujci iščejo možnosti za odhod iz Sudana, od koder bežijo tudi številni Sudanci. Tuje države so prizadevanja za umik svojih državljanov okrepila v torek, ko je začelo veljati premirje.