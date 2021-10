V Sudanu vojaški udar, premier Hamdok priprt

V Sudanu se je ponoči po poročanju medijev začel državni udar. Premier Abdala Hamdok je bil v hišnem priporu, kar so po poročanju Sky News Arabia potrdili v njegovem kabinetu. Po poročanju Reutersa so nanj pritiskali, naj z izjavo podpre udar. Ker tega ni storil, so ga odvedli na zaenkrat neznano lokacijo

Aretirali so tudi več drugih članov prehodne vlade, kar so potrdili na sudanskem ministrstvu za informiranje. Uniformirani ljudje so blokirali vse vhode v prestolnico Kartum. Po vsej državi je prekinjena internetna povezava, na ulicah pa se zbirajo ljudje, ki protestirajo proti aretacijam, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po poročanju Reutersa, ki se sklicuje na televizijsko postajo al-Arabiya TV, so v Kartumu zaprli tudi mednarodno letališče.

Med aretiranimi so ministri za komunikacije, finance in industrijo. Pridržali so tudi guvernerja Kartuma, aretacije pa se nadaljujejo.

Ljudje so se ob novici o udaru podali na ulice Kartuma. FOTO: Rasd Sudan Network via Reuters

Sudanska policija je v nedeljo s solzivcem razgnala na stotine protestnikov, ki so skušali blokirati glavno ulico v prestolnici.

Podporniki vojske že drugi teden zapored protestirajo v Kartumu. Pred sedežem glavnega poveljstva oboroženih sil izvajajo sedečo stavko ter zahtevajo odstop prehodne vlade. V proteste naj bi bili po navedbah oblasti vpleteni privrženci odstavljenega dolgoletnega voditelja Omarja al Baširja.