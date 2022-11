V Tanzaniji strmoglavilo potniško letalo

V Tanzaniji je davi zaradi slabega vremena v Viktorijino jezero strmoglavilo potniško letalo s 43 ljudmi na krovu, je sporočila tamkajšnja policija. Letalo je strmoglavilo tik pred pristankom v mestu Bukoba na severozahodu države. Doslej so uspeli rešiti 26 ljudi, reševalna akcija še poteka, poroča francoska tiskovna agencije AFP.

»Prišlo je do nesreče, v katero je bilo vpleteno letalo družbe Precision Air, ki (...) je strmoglavilo v vodo približno sto metrov od letališča,« je sporočil predstavnik policije.

Na letu iz Dar es Salaama proti mestu Bukoba je bilo 43 ljudi, in sicer 39 potnikov, dva pilota in dva člana kabinskega osebja. Doslej so uspeli rešiti 26 ljudi, ki so jih odpeljali v tamkajšnjo bolnišnico, so sporočile reševalne ekipe.

Družba Precision Air, ki je največji zasebni letalski prevoznik v Tanzaniji, je objavila kratko izjavo, v kateri je potrdila nesrečo, vendar ni objavila nobenih podrobnosti.

Letalo je strmoglavilo tik pred pristankom v mestu Bukoba na severozahodu države. »Situacija je pod nadzorom, reševalne ekipe si prizadevajo rešiti potnike,« je dodal poveljnik policije William Mwampaghale, poroča AFP.

Posnetki s prizorišča nesreče, ki so jih objavili lokalni mediji, prikazujejo, da je letalo večinoma potopljeno, medtem ko reševalci brodijo po vodi, da bi ljudi pripeljali na varno. Reševalci so letalo poskušali dvigniti iz vode s pomočjo vrvi, pri tem so jim pomagali žerjavi, poroča AFP.