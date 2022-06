V Teksasu našli 46 trupel nezakonitih priseljencev

Jugovzhodno od teksaškega mesta San Antonio so v ponedeljek odkrili 46 trupel nezakonitih priseljencev v ZDA, ki so se zadušili v prikolici tovornjaka. Večina trupel je bilo v prikolici, nekaj pa ob tovornjaku. Gre za eno največjih tragedij med poskusom nezakonitega prečkanja meje med ZDA in Mehiko.

Teksaške oblasti so odkrile tudi nekaj preživelih, 16 ljudi so odpeljali na zdravljenje v bolnišnice. Leta 2017 so odkrili deset trupel ljudi, ki so umrli na podoben način v prikolici tovornjaka, prav tako blizu San Antonia.

Prevažanje nezakonitih priseljencev v prikolicah tovornjakov je eden od priljubljenih načinov za zaslužek kriminalcev, ki tihotapijo ljudi čez mejo med Teksasom in Mehiko, kjer večine tovornjakov nihče ne preverja. V prikolico lahko nagnetejo veliko ljudi, ki drago plačajo za prevoz, nekateri celo z življenjem.

Ljudje so umrli zaradi vročine in dehidracije

Žrtve je v ponedeljek pozno popoldne odkril mestni uradnik, ki je slišal klice na pomoč. Šef lokalne policije William McManus in šef gasilcev Charles Hood sta povedala, da so ljudje umrli zaradi vročine in dehidracije. Prikolica tovornjaka menda ni imela delujoče klimatske naprave, temperature v okolici pa so dosegle tudi do 40 stopinj Celzija.

Policisti delajo na kraju dogodka, kjer so v San Antoniu našli mrtve ljudi v tovornjaku s prikolico. FOTO: Kaylee Greenlee Beal/Reuters

Župan San Antonia Ron Nirenberg je dejal, da so imeli umrli družine, za katere so najverjetneje želeli najti boljše življenje v ZDA. »To je grozljiva tragedija,« je dejal. McManus je dodal, da je preiskavo prevzelo zvezno ministrstvo za domovinsko varnost, saj je očitno šlo za poskus nezakonitega tihotapljenja ljudi čez mejo.

Teksaški guverner Greg Abbott je krivdo za tragedijo nemudoma zvrnil na demokratskega predsednika ZDA Josepha Bidna, ker domnevno vodi politiko odprte meje, čeprav morajo nekateri plačati več tisoč dolarjev, da jih zaprte v prikolici tovornjaka v peklenski vročini peljejo čez mejo.

Zagovorniki pravic priseljencev na drugi strani prav tako krivijo Bidna, češ da ni dovolj hitro opravil z dediščino prejšnjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je zaprl mejo za zakonite prehode ljudi, ki želijo v ZDA zaprositi za zatočišče.