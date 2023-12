Benjamin Netanjahu: »Nihče nas ne bo ustavil!«

V slabih desetih tednih izraelskih brutalnih napadov na območje Gaze je moralo svoje domove po podatkih Združenih narodov zapustiti 1,9 milijona od 2,3 milijona prebivalcev popolnoma razdejane palestinske enklave. Od tega jih je skoraj polovica v strahotnih razmerah stisnjenih v mestecu Rafa v bližini egiptovske meje, kjer pred izraelskimi bombami, raketami ter topniškimi in tankovskimi izstrelki niso prav nič bolj varni, kot so bili na svojih, zdaj že večinoma porušenih domovih v severni in osrednji Gazi.

Kljub temu, da je izraelska vojska ljudi proti jugu Gaze – še posebej proti Rafi – nasilno pregnala pod pretvezo, da bo tam varno, po območju v bližini egiptovske meje ves čas padajo izraelske bombe in rakete. Danes zgodaj zjutraj sta izraelski raketi zadeli dve stanovanjski hiši – ubitih je bilo najmanj 28 ljudi, več deset je bilo ranjenih. V obeh zadetih hišah se je po pripovedovanju prič stiskalo najmanj petdeset ljudi, ki so v Rafo prebegnili iz severne in osrednje Gaze.

Izraelska vojska, ki je imela v zadnjih dneh v spopadih s pripadniki Hamasa in Islamskega džihada visoke izgube, stopnjuje napade po vsej palestinski enklavi, kjer je bilo v devetinšestdesetih dneh vojne ubitih najmanj 18.000 ljudi, okoli 50.000 pa je bilo ranjenih. Grozljivo visoko število palestinskih žrtev je povezano tudi z dejstvom, da je izraelska vojska, ki se sicer ves čas hvali s svojo natančnostjo, uporabo »pametnih bomb« in skrbjo za civiliste, sodeč po ameriških obveščevalnih podatkih (vir: Office of the Director of National Intelligence) do zdaj med bombardiranjem Gaze uporabila med 40 in 45 odstotkov tako imenovanih neumnih, nevodenih bomb in izstrelkov (zemlja-zrak).

Dan preden je ta podatek prišel v javnost je tiskovna predstavnica izraelske vojske (in nekdaj vlade) Keren Hajioff dejala, da »je izraelska vojska zavezana mednarodnemu pravu in moralnemu kodeksu; ogromne virov namenjano minimiziranju škode za civiliste, ki jih je Hamas prisilil v vlogo živih ščitov. Bijemo vojno z Hamasom, ne s prebivalci Gaze.«

Humanitarne organizacije pozivajo na pomoč, saj zdaj strada že praktično celotno prebivalstvo Gaze, dostop do pitne vode pa je močno omejen. Izraelski načrt o poplavljanju podzemnih Hamasovih tunelov z morsko vodo bi lahko ogrozil še zadnje dostopne vodne vire. Pomoč v Gazo prihaja po kapljicah. Opustošene ulice zaliva blato; kanalizacija si je utrla svoje poti. Svoje je opravilo tudi prvo obilno zimsko deževje. Ljudje neskončno trpijo. Združeni narodi opozarjajo na možnost hitrega širjenja nalezljivih bolezni. Ali kot je včeraj v Ženevi po povratku iz Gaze dejal vodilni človek Agencije ZN za palestinske begunce (UNRWA) Philippe Lazzarini: »Hrane tudi kupiti ni več mogoče. Police v trgovinah so prazne. Gaza je živ pekel.«

Iluzije

Svet kriči k prekinitvi ognja, generalna skupščina Združenih narodov je sprejela posebno resolucijo, izraelske oblasti pa vztrajajo, da bodo šle v napadih na Gazo tokrat do konca – s ciljem popolnega uničenja Hamasa. Predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu je včeraj dejal, da bo Izrael nadaljeval z vojaškimi operacijami. »To govorim z veliko bolečino in tudi ob mednarodnem pritisku – nihče nas ne bo ustavil,« je Netanjahu včeraj po vojaški radijski povezavi sporočil izraelskim vojakom, ki se bojujejo v Gazi.

Starša izraelskega vojaka majorja Bena Shellyja, ubitega med kopensko operacijo v Gazi, na njegovem problemu v Kidrionu v Izraelu. FOTO: Clodagh Kilcoyne/Reuters

Iz varnega zavetja katarske Dohe se je včeraj oglasil tudi politični voditelj Hamasa Isamil Hanija. Povedal je, da je izraelski načrt o povojni Gazi brez Hamasa – iluzija. Ob tem je Palestince pozval »k ureditvi razmer v hiši – tako v Gazi, kot na okupiranem Zahodnem bregu in v Jeruzalemu«. Ob tem je Hanija dodal, da »je Hamas pripravljen na pogovore, ki bi lahko vodili »na politično pot, s katero bi lahko udejanjili pravico palestinskega ljudstva do neodvisne države z Jeruzalemom kot njeno prestolnico«. Vprašanje je, kdo ima večje težave z … iluzijami.

Izraelske sile iz dneva v dan stopnjujejo tudi napade na okupiranem Zahodnem bregu. Včeraj je bilo v izraelskem vpadu v Dženin ubitih enajst ljudi.