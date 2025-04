V Ukrajini velikonočno premirje, vendar se spopadi nadaljujejo

Ruski predsednik Vladimir Putin je v soboto v Moskvi razglasil trideset-urno enostransko velikonočno premirje v Ukrajini do nedelje opolnoči. Za to se je odločil iz humanitarnih razlogov, je dejal.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljo zjutraj na družbenih omrežjih objavil, da »ruska vojska poskuša ustvariti splošen vtis premirja, medtem ko na nekaterih območjih še vedno nadaljuje z izoliranimi poskusi napredovanja in povzročanja izgub Ukrajini«.

V prvih urah premirja v soboto je Rusija po navedbah Kijeva nadaljevala napade s kopenskimi silami, topništvom in brezpilotnimi letali. Od polnoči do šestih zjutraj po lokalnem času pa je število napadov upadlo. Ukrajinska vojska je v tem času poročala o 59 primerih ruskega topniškega obstreljevanja in petih poskusih napadov ruskih enot.

Rusko obrambno ministrstvo njegove navedbe zanika. »Vse ruske enote na območju posebne vojaške operacije od 19. aprila od 18. ure po moskovskem času dosledno spoštujejo režim prekinitve ognja in zasedajo trenutne položaje,« so zapisali.

Tudi Moskva je obtožila Kijev, da se ne spoštuje premirja. Lokalne oblasti iz zasedenega Donecka danes poročajo o domnevnih ukrajinskih kršitvah premirja. V mestu so zjutraj odjeknile najmanj tri eksplozije, ukrajinsko topništvo pa je napadlo še kraj Gorlovka, poročajo ruske tiskovne agencije. Rusko obrambno ministrstvo je pozneje navedlo še, da so ukrajinske sile obstreljevale tudi ruske obmejne regije, v napadih pa da so koristile še drone.

V zadnjih tednih je sicer potekala intenzivna mednarodna diplomacija, ki je poskušala končati spopade. Trumpov odposlanec Steve Witkoff se je v dveh mesecih trikrat sestal s Putinom, ruski odposlanec Kirill Dmitrijev pa je pred kratkim odletel v Washington. Pred nekaj dnevi sta bila Witkoff in ameriški državni sekretar Marco Rubio v Parizu na pogovorih o Ukrajini s predsednikom Emmanuelom Macronom, prisotna pa je bila tudi ukrajinska delegacija, poroča BBC.

Vendar razen Putinovega kratkotrajnega velikonočnega premirja, pogajanja zaenkrat niso obrodila sadov. Ameriška administracija postaja vse bolj nestrpna zaradi pomanjkanja napredka, Trump, ki je obljubljal, da bo v Ukrajini dosegel premirju v že v dnevu po nastopu predsedniškega mandata pa je celo zagrozil, da bo odstopil od poskusov posredovanja pri mirovnem dogovoru.