V Veliki Britaniji po padcu v zamrznjeno jezero umrli trije dečki

Trije dečki, stari osem, deset in enajst let, so umrli, še en deček pa ostaja v kritičnem stanju, potem ko so v nedeljo med igranjem v parku Babbs Mill v bližini Birminghama padli v zaledenelo jezero, je danes sporočila angleška policija.

Dečke so po rešitvi iz vode odpeljali v bolnišnico, a so utrpeli srčni zastoj. »Žal jih ni bilo mogoče oživiti, v mislih smo z njihovimi družinami in prijatelji v tem hudem trenutku,« je sporočila policija in dodala, da četrti deček, star šest let, za zdaj ostaja v kritičnem stanju v bolnišnici, poroča BBC.

Priče so sicer poročale, da so na jezeru videle tudi druge otroke. »Iskanje se nadaljuje, saj skušamo ugotoviti, kaj natanko se je zgodilo in ali je še kdo padel v vodo,« je sporočila policija.

Tudi poveljnik gasilske in reševalne službe Richard Stanton je potrdil, da bodo specializirane potapljaške ekipe preventivno nadaljevale z iskanjem in poudaril, da ekipe delajo v zelo težkih razmerah.

»Vemo, da bo vreme tudi v naslednjih dneh zelo mrzlo, zato odrasle in otroke prosimo, da se izogibajo odprtim vodam in da nikakor ne stopajo na led, ne glede na to kako debel ali varen se vam zdi,« je še opozoril.

V Veliki Britaniji že več dni vladajo izredne vremenske razmere, ponekod pa so se temperature spustile tudi do -10 stopinj Celzija. Čeprav je britanski meteorološki urad sporočil, da te temperature niso neobičajne za ta letni čas, pa je vseeno izdal rumen alarm na več območjih, vključno z jugovzhodno in jugozahodno Anglijo ter severom Škotske.

Izredne vremenske razmere so v državi že povzročile kaos na cestah in železnicah, na londonskem letališču Stansted pa so bili ustavljeni vsi leti.