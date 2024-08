V Veliki Britaniji tisoče ljudi na ulicah proti rasizmu

Po vsem Združenem kraljestvu se je danes na tisoče ljudi zbralo na shodih proti rasizmu, na katerih so izrazili protest proti nedavnim izgredom desničarskih skrajnežev. Množice so se zbrale v Londonu, Glasgowu, Belfastu, Manchestru in številnih drugih mestih, poročajo tuje tiskovne agencije.

Protirasistični shodi so odziv na izgrede skrajne desnice, ki so teden dni pretresali Združeno kraljestvo, izbruhnili pa so po napadu z nožem, v katerem so bile v Southportu ubite tri deklice. Povod za izgrede so bile dezinformacije na družbenih omrežjih, da je napadalec musliman in prosilec za azil.

Največji shod proti rasizmu je danes potekal v Belfastu na Severnem Irskem, kjer je bila mošeja v Newtownardsu ponoči ponovno tarča molotovke, policija pa je sporočila, da incident obravnava kot rasistični zločin, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Največji shod proti rasizmu je danes potekal v Belfastu. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Na Škotskem se je že dopoldne v več mestih zbralo po več sto protestnikov. Proteste pred sedežem škotske vlade v Edinburgu in na enem od trgov v Glasgowu, ki je priljubljen prostor za demonstracije, je organizirala skupina Stand Up To Racism Scotland. Protesti so potekali tudi v škotskih mestih Dundee in Dumfries, poroča britanski BBC. Protestniki so nosili plakate in transparente s slogani, kot sta »ne rasizmu« in »begunci, dobrodošli: ustavite skrajno desnico.«

V Londonu se je pred sedežem protipriseljenske stranke Reform UK zbralo skoraj tisoč ljudi, ki so nosili napise »ne rasizmu, ne sovraštvu«, shod pa je minil brez incidentov, poroča AFP.

Čeprav v zadnjih dneh ni bilo večjih spopadov med policijo in izgredniki, pa policija ta konec tedna kljub temu ostaja v pripravljenosti. Oblasti so se odločno odzvale na nasilje, med drugim so pravosodni organi pospešili postopke proti nasilnim izgrednikom.