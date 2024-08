V Caracasu napeto, resničnih izidov ne pozna nihče

V nadaljevanju preberite:

Male Benetke, kar pomeni beseda Venezuela, so po nedeljskih volitvah vsak dan bolj neobvladljive, kot že tolikokrat prej se razmere bližajo vrelišču. Prejšnjo nedeljo niso prešteli volilnih glasov do konca, končali so menda pri 80 odstotkih, potem se tudi niso več potrudili, da bi to storili. Trdijo, da so vse zapletli računalniki, ki so se domnevno pokvarili, vanje da so vdrli hekerji. Obe strani se razglašata za zmagovalca, pa tega ne morejo dokazati ne chavisti, ki jih vodi Maduro, ne opozicija, čeprav so ti predložili več dokazov. Opozicijo vodi odločna María Corina Machado, njena marioneta je uradni kandidat Edmundo González Urrutia.

Po četrt stoletja chavizma ni več čisto jasno, koliko podpore še ima Nicolás Maduro med latinskoameriškimi vladami, zdi pa se, da se še vedno opira na vojsko, ki jo je podedoval od botra Huga Cháveza.