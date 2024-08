Venezuelsko tožilstvo sprožilo preiskavo proti voditeljema opozicije

Venezuelsko državno tožilstvo je v ponedeljek sprožilo preiskavo proti voditeljici opozicije Marii Corini Machado in predsedniškemu kandidatu Edmundu Gonzalezu Urrutii, ker sta po sporni potrditvi Nicolasa Madura za zmagovalca predsedniških volitev pozvala vojsko, naj se »postavi na stran ljudstva«, poročajo tuje tiskovne agencije.

Obtožbe vključujejo »razglasitev lažnega zmagovalca«, ki ni predsednik Maduro, spodbujanje nepokorščine in upora ter zaroto, je sporočilo tožilstvo. Machado in Gonzalez sta obtožena oblikovanja hudodelske združbe, zarote, uzurpacije položaja in spodbujanja k uporu.

V odprtem pismu sta Gonzalez in Machado zaradi zatiranja protestnikov, ki ne priznavajo Madurove zmage, pozvala vojake in policiste, naj se postavijo na stran ljudstva in prenehajo slediti navodilom oblasti.

»Pozivamo vas, da preprečite režimu, da bi sprožil divjanje proti ljudem, ter da spoštujete in zagotovite, da drugi spoštujejo rezultate volitev 28. julija,« sta zapisala. Opozorila sta, da je Maduro »izvedel državni udar, ki je v nasprotju z ustavno ureditvijo, in vas želi narediti za svoje sostorilce.«

Po razglasitvi Madura za zmagovalca so v več venezuelskih mestih izbruhnili protesti. FOTO: Marcelo Garcia/AFP

Končnih rezultatov še vedno niso objavili

Venezuelski nacionalni volilni svet je po predsedniških volitvah, ki so potekale 28. julija, razglasil Madura za uradnega zmagovalca z 51,2 odstotka glasov, pri čemer še vedno ni objavil končnega seštevka ali podatkov po posamičnih volilnih okrožjih. Gonzalez naj bi prejel 44,2 odstotka glasov.

Opozicija izidov ne priznava in oblastem očita volilno prevaro. Glede na svoje podatke je prepričana, da je Gonzalez prejel 67 odstotkov glasov, Maduro pa le 30 odstotkov.

Po razglasitvi Madura za zmagovalca so v več venezuelskih mestih izbruhnili protesti. Po navedbah nevladne organizacije Foro Penal je v protestih doslej umrlo najmanj 11 ljudi, več sto pa jih je bilo priprtih, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Nekatere države priznale Gonzaleza za zmagovalca

Več držav, med njimi ZDA, Argentina in Peru, so medtem priznale Gonzaleza za zmagovalca volitev. V soboto so k objavi vseh zapisnikov z volišč na predsedniških volitvah pozvali voditelji sedmih članic Evropske unije – Italije, Nemčije, Francije, Španije, Portugalske, Nizozemske in Poljske. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell pa je v nedeljo opozoril, da brez objave zapisnikov z volišč izvolitve Madura ni mogoče priznati.