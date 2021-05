V Zagrebu največ glasov za Tomaševića, Split dobil Puljak

Tomašević z naskokom

Uresničile so se napovedi anket. Tomislav Tomašević se je z naskokom uvrstil v drugi krog volitev za župana Zagreba. FOTO: Hi Na

Puljak dobil Split

Split je v prvem krogu osvojil Ivica Puljak, kandidat sredine. FOTO: Ante Cizmic/Cropix

HDZ ponovil uspeh iz leta 2017

Na Hrvaškem so včeraj potekale lokalne volitve. Tamkajšnji mediji poročajo, da je v prestolnici največ glasov dobil kandidat gibanja Možemo!. Za slednjega je glas namenilo okoli 45 odstotkov Zagrebčanov, kar je več, kot naslednja dva kandidata skupaj. Drugo največje hrvaško mesto Split je v prvem krogu osvojilZa Tomaševića je v Zagrebu glasovalo več kot 147.500 volivcev, medtem ko je drugo uvrščeniosvojil skoraj 40.000 glasov. Škoro je po svoje lahko z izidom zadovoljen, saj je za sabo pustildolgoletno desno roko pokojnega župana, piše spletni Jutranji list. Pavičić Vukičevićeva je osvojila nekaj več kot 36.000 glasov, kar je dobrih 11 odstotkov vseh glasov, kandidat HDZ, vodilne stranke v hrvaškem saboruje osvojil zgolj 9,9 odstotka glasov.V drugem krogu se bosta tako pomerila Tomašević in Škoro, katerikoli kandidat bo osvojil Zagreb pa ga čakajo številni izzivi, so jasni hrvaški mediji. V Zagrebu, kjer zdaj živi četrtina hrvaškega prebivalstva, je prva težava še vedno obnova po lanskem potresu. Ta se pravzaprav še ni dobro začela, prav tako je svojevrstni izziv tudi vse večji dolg v mestni blagajni, neurejen sistem komunale oziroma zbiranja smeti, infrastrukturni izzivi na področju prometa, pomanjkanje šol in vrtcev ter številne druge težave, ki pestijo hrvaško glavno mesto.Drugo največje mesto na Hrvaškem je v prvem krogu dobil Iviva Puljak, kandidat sredinske stranke. Osvojil je 26,8 odstotka glasov, v finalnem krogu se bo pomeril s kandidatom stranke HDZ, ki je osvojil 24,3 odstotka glasov. Tekma za Split bo napeta do zadnjega, zmaga Puljaka pa bi hkrati pomenila velik preobrat politike v Splitu.V Reki je s 30 odstotki glasov slaviliz hrvaških socialnih demokratov, Osijek je osvojiliz stranke HDZ, Krapina je pripadla, prav tako HDZ.Slab rezultat v Zagrebu in poraz v Splitu je velik udarec za vladajočo hrvaško stranko HDZ. Kljub temu pa je HDZ znova osvojil največ občin in županij na Hrvaškem, piše Jutranji list. V tem smislu se je HDZ že včeraj opisal kot zmagovalca lokalnih volitev.Kandidati stranke HDZ so si v včerajšnjem prvem krogu zagotovili županske stolčke v štirih županijah, medtem pa šest njihovih kandidatov vstopa v drugi krog kot favoriti za zmago. HDZ bo na letošnjih lokalnih volitvah slavil skoraj enak rezultat kot na prejšnjih volitvah. Kljub splošnemu uspehu pa HDZ ni uspel dobiti mesta Vukovar, ki je simbol hrvaškega domovinskega boja. Tam je s 43,8 odstotki slavil Ivan Penava iz stranke Domovinski pokret.Na včerajšnjih volitvah so Hrvati izbirali predstavnike v 425 občinah, 127 mestih in v 20 županijah. HDZ je na zadnjih volitvah leta 2017 osvojil 12 županskih mest v 12 županijah. Od tega je šest kandidatov župansko mesto slavilo že v prvem krogu.