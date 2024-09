V ZDA so se v treh zveznih državah začele predčasne volitve

V ameriških zveznih državah Minnesota, Virginia in Severna Dakota so se v petek že začele predčasne volitve, do sredine oktobra pa bo to svojim volivcem omogočilo še več kot deset drugih zveznih držav. V nekaterih državah so se že prej začele tudi volitve po pošti.

Ameriške predsedniške in druge volitve bodo uradno 5. novembra, vendar pa bo do takrat svoj glas oddalo že več milijonov volivcev v 50 zveznih državah, ki se želijo predvsem izogniti morebitnim zapletom in dolgim vrstam na uradni volilni dan.

Tokratne volitve zaznamujejo povečani varnostni ukrepi, saj se volilni delavci že vse od leta 2020 soočajo z grožnjami. Trenutno potekajo tudi zvezne preiskave številnih sumljivih pošiljk v več zveznih državah, ki so prispele na naslove volilnih uradnikov ali odborov, poročajo ameriški mediji.

Republikanski predsedniški kandidat Donald Trump ne širi več teorij zarot glede predčasnih volitev ali volitev po pošti in poziva svoje volivce, naj izkoristijo to možnost, čeprav obenem na svojih zborovanjih grozi, da bo kazensko preganjal vse, ki bodo goljufali na volitvah.

Trump, ki se bo tokrat pomeril z demokratko Kamalo Harris, poraza proti Joeju Bidnu na volitvah 2020 nikoli ni uradno priznal in še naprej trdi, da so mu ukradli zmago s prevarami.