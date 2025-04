Vaški sejem za rešitev Aleksandra Vučića

V nadaljevanju preberite:

Kar si je srbska oblast zamislila kot ljudsko zborovanje v središču Beograda v podporo predsedniku Aleksandru Vučiću, je dalo vtis blede kopije velikega študentskega shoda 15. marca. Predsednik, ki mu že mesece očitajo, da rad prestopa meje svojih pristojnosti, je protestnikom med vrsticami napovedal zaostrovanje represije.

Videno in slišano na »shodu vseh shodov« z geslom Ne damo Srbije, ki ga je minuli konec tedna pripravila oblast pod vodstvom predsednika Aleksandra Vučića, je malokoga presenetilo. Med redkimi presenečenimi so gotovo organizatorji shoda iz vladajoče Srbske napredne stranke, ki so napovedali udeležbo od pol milijona do dveh milijonov podpornikov režima iz Srbije in regije.

Po ocenah policije je bilo na glavnem prizorišču pred srbskim parlamentom zbranih okoli 45.000 ljudi. Srbska nevladna organizacija Arhiv javnih shodov, ki spremlja število zbranih na shodih po državi, je v soboto zvečer pred skupščino naštela 55.000 Vučićevih podpornikov. Za primerjavo: udeležbo na velikem študentskem shodu 15. marca je arhiv ocenil med 275.000 in 325.000, z opombo, da bi zaradi dinamične narave shoda, na katerem se je množica ves čas premikala po Beogradu, številka lahko bila tudi višja.