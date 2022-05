Vatikanski sporazumi so predragi za Hrvate

V nadaljevanju preberite:

Te dni je demograf Stjepan Šterc napovedal (uradni podatki o številu vernikov iz najnovejšega popisa prebivalstva bodo znani junija), da se bo število vernikov HRC približalo 80 odstotkom, kar je skoraj 10 odstotkov manj, kot jih je bilo pred 20 leti, več bo tudi ateistov.

Dodatno je podatke pred časom začinil sociolog religije Siniša Zrinščak, ki je v raziskavi ugotovil, da hrvaški verniki vse redkeje hodijo v cerkev. Po njegovih podatkih naj bi skoraj 40 odstotkov vernikov odšlo v cerkev »redko ali nikoli«. Če je bilo pred 20 leti takih, ki so hodili v cerkev najmanj enkrat na mesec, 22 odstotkov, jih je zdaj komaj 12 odstotkov. Na take podatke je sedež HRC, s kardinalom Josipom Bozanićem na čelu, zelo občutljiv. Podatki so tudi svojevrstna spodbuda pobudnikom vsebinskih sprememb vatikanskih sporazumov.