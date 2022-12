Včasih je bilo toplo pri 15 stopinjah Celzija

V nadaljevanju preberite:

Po dolgih desetletjih, ko je šlo Francozom v grobem samo na bolje, jih aktualna energetska in podnebna kriza plašita, da se bo življenje obrnilo korenito navzdol. Mediji so polni mračnjaškega pesimizma ... o skrbnem ugašanju luči in premišljenem ogrevanju prostorov. Kako je, če pride do električnega mrka, so pred dnevi občutili nekateri v Parizu.