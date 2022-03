Vdor v ameriški kongres dobiva sodni epilog

V nadaljevanju preberite:

Teksašan, ki je med potrjevanjem elektorske zmage Joeja­ Bidna napovedal vlečenje demokratske predsednice predstavniškega doma Nancy Pelosi po stopnicah ameriškega kongresa, bo prvi od približno 750 obtoženih stopil pred obličje pravice. Guyu Wesleyju Reffittu grozi do 20 let zapora, demokratski predsednik pa na svojo stran še ni pridobil veliko tistih, ki so 6. januarja lani demonstrirali za njegovega republikanskega predhodnika Donalda Trumpa.