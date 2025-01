Več kot 50 mrtvih po hudem potresu v Tibetu

Tibet, še posebej sveto mesto Shigatse, je danes zjutraj, ob 9.05 po lokalnem času, prizadel močan potres z magnitudo 6,8, v katerem je umrlo več deset ljudi, povzročil je tudi ogromno gmotno škodo. Kot poroča kitajska tiskovna agencija Xinhua, je v njem življenje izgubilo vsaj 53 ljudi, 62 je po do zdaj znanih podatkih poškodovanih, številne tudi pogrešajo. Po poročanju Reutersa je med mrtvimi tudi najmanj 18 ljudi, ki so bili v baznem taboru Mount Everesta, ko ga je zasul plaz.

Epicenter potresa je bil na območju okrožja Dingri, blizu meje z Nepalom, 80 kilometrov severno od Mount Everesta, na globini 10 kilometrov. Potres je imel po podatkih kitajskega seizmološkega centra (CENC) magnitudo 6,8, po podatkih ameriškega seizmološkega urada (USGS) pa 7,1. Sledilo je že več močnejših popotresnih sunkov. Kot poroča Guardian, jih je bilo vsaj 40.

Tresenje tal so čutili tudi v Nepalu in delih Indije, s koder pa za zdaj ne poročajo o posledicah. FOTO: Sunil Sharma/Afp

Čeprav so potresi v regiji, ki leži blizu prelomne linije med indijsko in evrazijsko tektonsko ploščo, pogosti, je bil današnji najmočnejši, zabeležen v radiju 200 kilometrov v zadnjih petih letih, so dodali pri CENC. Leta 2015 je v potresu z magnitudo 7,8 v bližini Katmanduja, glavnega mesta Nepala, umrlo skoraj 9.000 ljudi, več kot 20.000 pa je bilo ranjenih.

V mestu Shigatse, ki velja za enega najsvetejših v Tibetu in je tradicionalni sedež pančenlame, druge najvišje ključne osebnosti v budizmu, za dalajlamo, je bilo poškodovanih več kot tisoč hiš. Kot po poročanju BBC kažejo objave na družbenih medijih, je potresu sledilo več popotresnih sunkov, tresenje tal so čutili tudi v Nepalu, med drugim v 400 kilometrov oddaljenem Katmanduju, in delih Indije, s koder pa za zdaj ne poročajo o posledicah.

Na območju okrožja Dingri sicer živi okoli 60.000 ljudi. Povprečna nadmorska višina v okolici žarišča, ki meji na Himalajo, je približno 4200 metrov. Po podatkih kitajske meteorološke uprave so trenutno tamkajšnje temperature okoli minus 8 stopinj Celzija, zvečer pa se bodo spustile na minus 18 stopinj.

Kitajske letalske sile so na prizadeto območje poslale reševalne ekipe in brezpilotna letala, prekinjena je oskrba z elektriko in vodo. Kitajski predsednik Xi Jinping je poudaril, da je treba čim prej ukrepati in pomagati ljudem, da bi zmanjšali število žrtev in ustrezno naselili prizadete.