Več mrtvih in ranjenih na Nizozemskem, kjer je tovornjak zapeljal v množico

V skupino ljudi, ki so se v manjšem kraju kakih 30 kilometrov od Rotterdama na Nizozemskem udeležili ulične zabave, je v soboto zvečer zapeljal tovornjak. Po poročanju nizozemskega radia NOS in tiskovne agencije ANP, ki se sklicujeta na policijo, je bilo pri tem ubitih šest ljudi, še sedem je bilo ranjenih.

Prebivalci kraja Nieuw Beijerland so se v soboto popoldne po poročanju tujih tiskovnih agencij zbrali na eni od ulic, kjer so se zabavali in pekli na žaru. V zgodnjih večernih urah je vanje zapeljal tovornjak s španskimi registrskimi oznakami.

Očividci poročajo, da so po nesreči na ozki ulici zavladali kaos in panika ter uničenje. Dejanske razsežnosti tragedije pozno zvečer še niso bile znane, saj so morali najprej z žerjavom odstraniti tovornjak, ki je zgrmel v kanal ob cesti.

Voznik tovornjaka naj bi na križišču pomotoma zavil v napačno ulico

46-letni voznik španskega tovornjaka jo je odnesel brez poškodb, po dogodku pa ga je pridržala policija. Preiskujejo ga zaradi povzročitve nesreče s smrtnim izidom. V njegovi krvi sicer niso našli sledi alkohola.

Kot še pojasnjuje nemška tiskovna agencija dpa, je zabava potekala nedaleč od križišča na eni od ozkih vaških ulic, ki potekajo vzdolž kanala. Zbralo naj bi se okoli sto ljudi. Voznik tovornjaka naj bi na križišču pomotoma zavil v napačno ulico.