Več mrtvih v novih napadih v zaporoški regiji na jugu Ukrajine

V ruskih topniških napadih v regiji Zaporožje so bili danes ubiti trije ljudje, so sporočile lokalne ukrajinske oblasti. Današnji napad sledi nemirni nedelji, ko so o obstreljevanju poročali z obeh strani fronte v delno zasedeni regiji na jugu Ukrajine, poročajo tuje tiskovne agencije.

Tri osebe so bile ubite, še tri pa ranjene, je danes na družbenih omrežjih zapisal guverner Zaporožja Ivan Federov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po njegovih navedbah so ruske sile v Zaporožju v 24 urah naseljena območja zadele 357-krat, v enem od teh napadov pa so že v nedeljo umrli trije ljudje.

Prav tako v nedeljo pa je bila tarča napada zaporoška nuklearka, pri čemer strani odgovornost pripisujeta druga drugi. Ta jedrska elektrarna je, tako kot velik del regije, pod rusko zasedbo od leta 2022. Napad z droni je potrdila tudi Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) in dodala, da jedrska varnost sicer ni ogrožena.

Ponoči je bila nato znova dejavna tudi ukrajinska zračna obramba, ki je po navedbah vojske prestregla 17 od skupno 24 ruskih brezpilotnikov nad več regijami. V napadih je nastalo nekaj gmotne škode na jugu države, o žrtvah pristojni niso poročali.