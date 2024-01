Več sto pacientov zapustilo bolnišnico zaradi izraelskih ukazov za evakuacijo

Združeni narodi so zaskrbljeni zaradi razmer v glavni bolnišnici v Gazi Al Aksa. Urad ZN za koordinacijo humanitarnih zadev (Ocha) je v poročilu po obisku opozoril, da je večina zdravstvenih delavcev in več sto pacientov moralo zaradi povečanih sovražnosti zapustiti bolnišnico. Dostava pomoči na sever Gaze je motena že skoraj dva tedna.

Predstavniki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in Oche so v nedeljo obiskali bolnišnico Al Aksa, kjer jim je direktor povedal, da je večina zaposlenih in okoli 600 pacientov moralo zapustiti ustanovo zaradi zaostrovanja napetosti in izraelskih ukazov za evakuacijo, poroča katarska televizija Al Džazira.

V poročilu je Ocha še opozorila, da je bilo med petkom in nedeljo po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi ubitih 225 Palestincev, skoraj 300 pa ranjenih. V zadnjih dveh dneh je oba mejna prehoda v Gazo prečkalo skupno 218 tovornjakov s humanitarno pomočjo.

Žalujoči Palestinki, potem ko so izraelski vojaki ubili njune bližnje. FOTO: Ahmed Zakot/Reuters

Čeprav v Gazo prihaja humanitarna pomoč, pa ta na sever enklave ni bila dostavljena že 12 dni. WHO je morala konec tedna preklicati dostavo nujno potrebne medicinske opreme na sever enklave zaradi pomanjkanja varnostnih zagotovil, so sporočili na družbenem omrežju X.

Zaradi bombardiranja, omejenega gibanja in motenj v komunikaciji je praktično nemogoče dostaviti pomoč na izolirana obalna območja in sever enklave. »V večini bolnišnic primanjkuje osebja, saj so zdravstveni delavci odšli zaradi evakuacije ali negotovosti. Bolniki imajo zaradi nevarnih razmer otežen dostop do zdravstvenih ustanov,« so še zapisali na X.