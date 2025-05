Velika Britanija preizkuša kemično kastracijo za spolne prestopnike

Britanska ministrica za pravosodje Shabana Mahmood je na četrtkovem parlamentarnem zasedanju oznanila razširitev projekta, ki v britanskih zaporih preiskuje, ali je kemična kastracija kot del obvezne kazni za spolne prestopnike, predvsem ob pogojni izpustitvi, učinkovita in ali bi jo bilo mogoče uvesti v zakonodajo.

Gre za del iniciative, ki jo je predlagal že eden od njenih predhodnikov David Gauke za zmanjšanje preobremenjenosti zaporov. »Zagotoviti moramo uporabo vseh razpoložljivih sredstev, ki bi lahko zmanjšala število zločinov,« je po navedbah BBC še dejala Mahmoodova. V projekt bi vključili 20 zaporov po Angliji in Walesu.

Gauke je v svojem poročilu navedel, da je 21 odstotkov vseh zapornikov v Veliki Britaniji spolnih prestopnikov. V poročilu je pozval k obsežni raziskavi, s katero bi zbrali podatke o učinkovitosti kemijske kastracije in raziskali možnosti za nadaljnjo pridobivanje sredstev za rehabilitacijo spolnih prestopnikov. Obenem je poudaril, da postopek ni primeren za vse spolne prestopnike in se ne sme uporabljati kot preventivno sredstvo, poroča BBC.

Težavo predstavlja tudi zakonodaja in vprašanje etičnosti postopka. V Nemčiji in na Danskem je možna prostovoljna kemična kastracija, na Poljskem pa je od leta 2009 obvezna za spolne prestopnike, ki so posilili otroke ali družinske člane. Podobne zakone so med drugimi sprejele Rusija in Moldavija ter nekatere azijske države. V ZDA je Kalifornija leta 1996 postala prva zvezna država, ki je sprejela zakon o obvezni kemični kastraciji za pedofile, ki so večkrat zlorabili otroke, mlajše od 13 let, ob pogojni izpustitvi. S podobnimi zakoni so ji sledile tudi Georgia, Iowa, Teksas in Montana.

V Veliki Britaniji za zdaj še preučujejo etične in praktične značilnosti zakonodaje drugih držav, ki so že sprejele bodisi prostovoljno bodisi prisilno kemično kastracijo za spolne prestopnike, navaja BBC. Poraja se tudi vprašanje – če Velika Britanija sprejme zakon o prisilni kemični kastraciji –, ali bodo zdravniki postopek želeli opravljati ali pa bodo uveljavili ugovor vesti.

Kemična kastracija ni dovolj za rehabilitacijo prestopnikov

Kemična kastracija je dvodelni postopek. Pacientu vbrizgajo ali vstavijo antiandrogene, ki zmanjšajo proizvajanje testosterona in znižajo libido, hkrati pa pacient vzame selektivne zaviralce ponovnega privzema serotonina, ki naj bi omejili invazivne seksualne misli. Kljub temu zdravila niso dovolj za rehabilitacijo spolnih prestopnikov, temveč so pacientu predpisana v kombinaciji s psihoterapijo.

Medicinska oziroma hormonska kastracija v obliki jemanja antiandrogenov se uporablja tudi v nekaterih primerih obolenja za rakom na prostati in na dojkah ter deluje, dokler pacient jemlje zdravilo. V le redkih primerih je kemična kastracija permanentna. Postopek ima stranske učinke, kot so depresija, vročinski oblivi, osteoporoza, slabokrvnost, težave pri presnavljanju maščob in sladkorjev, neplodnost, povečano tveganje za kardiovaskularne bolezni ter izguba telesne teže.

Britanska ministrica za pravosodje Shabana Mahmood je pred spodnjim domom britanskega parlamenta oznanila, da bi kemična kastracija za spolne prestopnike lahko postala obvezna. FOTO: Henry Nicholls/Reuters

Ker so raziskave o kemični kastraciji pri spolnih prestopnikih omejene, predvsem s številom sodelujočih in ker gre za večletne postopke, je težko oceniti, kako zelo učinkovite so. Kljub temu po besedah Mahmoodove obstaja manjša raziskava, ki primerja dve skupini prestopnikov – eno, ki se je odločila za kemično kastracijo, in drugo, ki se zanjo ni odločila. Skupina kemično kastriranih spolnih prestopnikov je dosegla 60 odstotkov manjšo stopnjo ponovnih spolnih napadov po izpustitvi iz zapora. Kljub temu ni povsem jasno, ali je bila za manjšo stopnjo ponovnih napadov zaslužna hormonska terapija, psihoterapija ali drugi dejavniki.

Robert Janrick, pravosodni predstavnik za konservativno stranko, se je na predlog Mahmoodove za zmanjšanje preobremenjenosti britanskih zaporov odzval, da bodo skrajšane zaporne kazni in pogojni izpusti dekriminalizirali zločine, kot so vlom, tatvina in napad. Dejal je, da imajo elektronske sledilne naprave, ki jih nosijo prestopniki na pogojnem izpustu, enako vlogo pri preprečevanju ponovnega kršenja zakona »kot požarni alarmi pri gašenju kresov«, navaja CNN.