Veliki azijski skok čez delto

Južna Koreja je bila še donedavnega ena od vodij azijskega in celo svetovnega okrevanja od posledic pandemije. Najnovejši val okužbe, ki je v zadnjih tednih zajel to državo, pa je dosedanji optimizem zasenčil z valom negotovosti. V Seulu zaradi hitrega širjenja različice delta od včeraj velja ukrep o najstrožjem ohranjanju varne razdalje, kar neizbežno pomeni, da so tudi v industrijskih obratih uvedli izredne razmere. Družbe, kot so Samsung Electronics, LG Electronics ali Hanwha Holding, so od začetka tega tedna uvedle interno karanteno, kar pomeni delo na domu za velik del zaposlenih, odpoved poslovnih potovanj in prepoved zasebnih srečanj.