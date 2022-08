Veliko povpraševanja za Rushdiejev roman Satanski stihi

Prodaja Satanskih stihov Salmana Rushdieja je po napadu na avtorja v New Yorku v začetku tega meseca skokovito narasla. The Guardian poroča, da se je roman ponovno znašel na uradnih britanskih lestvicah najbolj prodajanih knjig, založba Vintage pa je naročila ponatis, da bi zadovoljila veliko povpraševanje.

Indijsko-britanski pisatelj Salman Rushdie je bil med predavanjem v kulturnem centru Chautauqua 12. avgusta v zvezni državi New York zaboden v vrat in trup. Pisatelj trenutno okreva v bolnišnici, osumljeni napadalec Hadi Matar pa se je prejšnji teden izrekel za nedolžnega v poskusu umora druge stopnje.

V pogovoru za New York Post je dejal, da pisatelja ne mara in da meni, da ni dobra oseba, saj da napada islam. Ni pa potrdil, da bi ga napadel zaradi smrtne obsodbe oziroma fatve, ki jo je Rushdieju zaradi njegovega romana Satanski stihi leta 1989 izrekel takratni iranski verski voditelj ajatola Homeini. Zaradi tega se je Rushdie več let skrival, saj so mu grozili s smrtjo.

V prvem tednu prodanih 2179 izvodov knjige

Po podatkih družbe Nielsen BookScan, ki spremlja prodajo knjig v več kot 7000 knjigarnah v Združenem kraljestvu, je bilo v prvem tednu po napadu, od 14. do 20. avgusta, prodanih 2179 izvodov knjige Satanski stihi. Prodaja Rushdiejevih knjig je bila v primerjavi s tednom prej za kar 236 odstotkov višja.

Rushdiejeva založba Vintage, podružnica založbe Penguin Random House, je sporočila, da zaradi večjega povpraševanja pripravljajo ponatis in da bo knjiga kmalu spet na voljo pri prodajalcih na drobno.

Pri Založbi Učila International so za STA povedali, da roman, ki je v slovenščini izšel leta 2006 v prevodu Jureta Potokarja, trenutno ni dostopen in tudi ne beležijo dovolj velikega zanimanja zanj, da bi šel v ponatis.

Salman Rushdie. FOTO: Ralph Orlowski/Reuters

V tednu po napadu na Rushdieja beležijo tudi porast števila prodanih in prednaročenih elektronskih izvodov Satanskih stihov, ki jih bralci Združenega kraljestva naročajo prek Amazona, Audibla in drugih digitalnih naročniških programov. Roman se je prvič znašel na Amazonovi lestvici, in sicer na 12. mestu. Med drugimi so Amazonovi recenzenti navedli, da knjigo naročajo v izraz podpore Rushdieju.

Naslednja knjiga naj bi izšla prihodnje leto

Naslednja Rushdiejeva knjiga bo Mesto zmage, ki naj bi izšla februarja 2023. Iz založbe Vintage so sporočili, da trenutno ne načrtujejo revizije ali spremembe datuma izida.

Založba opisuje Mesto zmage kot »epsko zgodbo o ženski, ki vdihne življenje fantastičnemu imperiju, da bi jo ta skozi stoletja pogoltnil«. Zgodba spremlja Pampo Kampano, devetletno deklico v južni Indiji v 14. stoletju, ki je bila priča smrti svoje matere in postane medij boginje Parvatti.