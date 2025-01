(GOSTUJOČE PERO) Umetna inteligenca je priložnost in vir izzivov

Francija bo 10. in 11. februarja 2025 organizirala akcijski vrh o umetni inteligenci, na katerem se bodo zbrali politični odločevalci, gospodarski akterji, predstavniki raziskovalnih centrov in njihovi uporabniki, da bi z »revolucijo umetne inteligence« dosegli uspeh, vreden njenega potenciala. Francosko veleposlaništvo v Sloveniji je umetno inteligenco izbralo za prednostno temo svojega delovanja.

Umetna inteligenca je več kot le industrijska in tehnološka revolucija. Prinaša potencial korenite spremembe vzorcev naših družb, našega odnosa do znanja, dela, informacij, kulture in celo jezika. V tem smislu umetna inteligenca ni nevtralna tehnologija, ampak politični in državljanski izziv, ki zahteva tesen mednarodni dialog med svetovnimi voditelji, raziskovalci, podjetji in civilno družbo.

Francija je zato sprejela odgovornost, da nadgradi dinamiko, ki sta jo začela Združeno kraljestvo in Južna Koreja, ter 10. in 11. februarja 2025 v Parizu gosti akcijski vrh o umetni inteligenci, na katerem bo sodelovalo skoraj sto voditeljev držav in vlad ter skoraj tisoč predstavnikov civilne družbe iz približno sto držav.

Vprašanje, s katerim se ukvarjamo vsi – uporabniki po svetu, zagonska podjetja ter velike skupine, raziskovalci in odločevalci –, je v bistvu precej preprosto: kako uspešno izvesti prehod na umetno inteligenco? Izziv je temeljnega pomena: omogočiti umetni inteligenci, da izpolni svojo prvotno obljubo o napredku in emancipaciji, v skupnem zaupanju, da lahko obvlada tveganja, povezana z razvojem tehnologij.

Florence Lévy. FOTO: Jonathan Sarago/meae

Francija se bo v pripravah na vrh in po njem osredotočila na tri cilje:

Prvič, nujno je zagotoviti dostop do umetne inteligence čim več ljudem, da bi vsi lahko imeli koristi od nje in razvijali nove zamisli za doseganje njenega polnega potenciala. Da bi zmanjšali vse večje digitalne razlike in omejili pretirano koncentracijo trga umetne inteligence, bomo podali obsežno pobudo za umetno inteligenco, ki bo v splošnem interesu ter bo spodbujala razvoj in izmenjavo računalniške zmogljivosti, strukturiranih podatkovnih nizov, odprtih orodij in usposabljanje talentov prihodnosti. Projekt bodo podprli tako javni kot zasebni akterji.

Drugič, razmišljati moramo o okoljsko trajnostni umetni inteligenci, tako bi uskladili dva največja izziva našega časa: okolje in tehnologijo. Čeprav si mora umetna inteligenca po svojih najboljših močeh prizadevati za boj proti globalnemu segrevanju in ohranjanju ekosistemov, je njena uporaba sama po sebi še posebej energetsko potratna. Po zadnjih napovedih bo sektor umetne inteligence do leta 2026 potreboval desetkrat več energije kot leta 2023. Takšne napovedi niso vzdržne. V odgovor na to bo na vrhu ustanovljena mednarodna koalicija več zainteresiranih strani za trajnostno umetno inteligenco, da bi razširili raziskave o okoljskih stroških te revolucionarne tehnologije, ocenili modele skozi to prizmo, opredelili nove standarde in povečali zelene naložbe na vseh ravneh vrednostne verige.

Umetna inteligenca je priložnost, ki jo je treba izkoristiti, vendar mora biti del zakonodajnega, deontološkega in okoljskega okvira, ki zagotavlja njeno pravilno uporabo.

Nazadnje moramo skupaj vzpostaviti učinkovit in vključujoč sistem upravljanja umetne inteligence, ki ne bo omejen na vprašanja etike in varnosti. Tudi druga vprašanja so bistvenega pomena. Razpravljati moramo o vsem, od zaščite temeljnih svoboščin, intelektualne lastnine, boja proti koncentraciji trga in dostopa do podatkov, če naštejemo le nekatera. Prav tako moramo za mizo zbrati vse deležnike, da bi razpravljali o vprašanjih, kot je globalno upravljanje umetne inteligence. V glavne mednarodne pobude na področju umetne inteligence je vključenih le sedem držav na svetu, preostalih 119 je popolnoma odsotnih. V to razpravo je treba vključiti tudi zasebne akterje in civilno družbo: več kot 700 partnerjev, tako javnih kot zasebnih, raziskovalcev in nevladnih organizacij s petih celin, že več mesecev sodeluje v tej razpravi.

Ne nazadnje bo ta vrh pomemben mejnik za Evropo, ki mora imeti vodilno vlogo. Evropa kot pionirka na področju predpisov, predvsem od 1. avgusta 2024, ko je začel veljati evropski akt o umetni inteligenci, je tudi gonilna sila digitalnih inovacij. Ne pozabimo: je zibelka bluetootha, ASML, linuxa, protokolov TCP/IP – brez katerih splet ne bi deloval –, mistrala, alepha, alphe, spotifyja in tako dalje. Februarja bodo evropski ekosistem in njegovi talenti v središču pozornosti: povabljenih je 27 držav članic EU in evropska komisija, ki dejavno sodeluje pri pripravi dogodka.

Da bi poglobili dialog in razvili nova sodelovanja, je francosko veleposlaništvo v Sloveniji umetno inteligenco uvrstilo med prednostne teme svojega delovanja. Pri tem sodeluje z vodilnimi ustanovami, kot so Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco (IRCAI), Institut Jožef Stefan in različne univerze, ter podpira pobude, kot je nacionalna strategija AI4SI. Za ta namen bomo 8. in 9. aprila letos v sodelovanju s slovenskimi organi in javno agencijo Spirit Slovenija organizirali tretji francosko-slovenski dan inovacij in poslovanja, ki bo namenjen umetni inteligenci. Ob tej priložnosti se bodo francoski gospodarstveniki iz tega sektorja srečali s predstavniki slovenskega ekosistema ter poleg panelnih razprav in srečanj B-to-B izvedli tudi obiske na terenu.

Računamo na vašo podporo: vsi ste vabljeni, da se nam pridružite na poti do akcijskega vrha o umetni inteligenci, da bi lahko skupaj, z zaupanjem, zgradili umetno inteligenco, ki bo služila vsem, za uspešen, bolj odprt in bolj vključujoč svet.

***

Florence Lévy, francoska veleposlanica v Sloveniji.

