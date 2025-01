Črne skrinjice v korejskem letalu prenehale delovati štiri minute pred nesrečo

Po podatkih južnokorejskega ministrstva za promet so snemalne naprave za beleženje podatkov o letu in zvoka v pilotski kabini prenehale delovati štiri minute pred trkom.

Letalski prevozniki, vključno z Jeju Airom, se zanašajo na t. i. črne skrinjice, ki beležijo ključne podatke o letu in komunikacijo pilotov. Ministrstvo za promet je sporočilo, da so bile črne skrinjice po nesreči najdene poškodovane.

Prvi pregled glasovnega snemalnika je razkril, da manjkajo podatki, zato so napravo poslali v laboratorij ameriškega Nacionalnega odbora za varnost v prometu (NTSB), kjer bodo poskušali obnoviti manjkajoče informacije. Podobno so v ZDA poslali tudi napravo za snemanje podatkov o letu, kjer analiza poteka v sodelovanju z ameriškimi regulatorji za varnost.

Letalo je vzletelo iz Bangkoka, prestolnice Tajske, proti letališču Muan v jugozahodni Južni Koreji. Med pristajanjem je letalo trčilo ob tla, zdrsnilo preko vzletno-pristajalne steze in zadelo betonsko konstrukcijo, kar je povzročilo eksplozijo in požar.



Tik pred nesrečo so piloti kontrolorjem zračnega prometa sporočili, da je letalo trčilo v ptice, in razglasilo izredno stanje. Po nesreči so reševalci uspeli iz repnega dela letala rešiti dva ranjena člana posadke.

Sim Džai Dong, nekdanji preiskovalec letalskih nesreč pri ministrstvu za promet, je poudaril, da je odsotnost podatkov iz zadnjih minut pred nesrečo presenetljiva. Sim meni, da bi lahko šlo za popolno izgubo napajanja, vključno z rezervnimi sistemi, kar pa je zelo redek pojav.

Kljub manjkajočim podatkom je ministrstvo za promet poudarilo, da so na voljo tudi drugi viri podatkov, ki jih bodo uporabili pri preiskavi. Obljubili so transparentnost in redno obveščanje družin žrtev. Nekateri svojci žrtev so izrazili nezadovoljstvo z vodilno vlogo ministrstva in zahtevali vključitev neodvisnih strokovnjakov, ki bi jih predlagale družine.

Preiskava se osredotoča tudi na konstrukcijo, v katero je letalo trčilo. Betonska struktura je podpirala »lokalizator«, ki pomaga letalom pri pristajanju. Postavlja se vprašanje, zakaj je bila konstrukcija zgrajena iz tako trdega materiala in postavljena v neposredni bližini vzletno-pristajalne steze.



Satelitski posnetek letališča po nesreči letala. FOTO: 2024 Planet Labs Inc. Via Reuters

Dodatne informacije razkrivajo, da je kontrola zračnega prometa dve minuti pred trkom opozorila pilota na možnost trka s pticami. Kmalu po tem so piloti razglasili izredno stanje prav zaradi te situacije. Po nesreči so oblasti odredile pregled vseh letal tipa Boeing 737-800, ki jih uporabljajo južnokorejski letalski prevozniki.

Ministrstvo za promet je napovedalo tudi izboljšave varnosti na letališčih. Strokovnjaki so izpostavili, da je visoko število žrtev povezano s konstrukcijo lokalizatorja na letališču Muan. Lokalizator, sestavljen iz anten za vodenje letal, je bil nameščen na trdno betonsko konstrukcijo na dvignjenem nasipu.