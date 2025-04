(VIDEO) Srbski študenti blokirali državni radioteleviziji

Protesti v Srbiji, na katerih študenti že mesece zahtevajo odgovornost za tragično zrušenje nadstrešnice v Novem Sadu, so v noči na torek, 15. aprila, eskalirali v blokado srbskih radiotelevizij. Skupine študentov so v ponedeljek zvečer blokirale vhode v zgradbe Radiotelevizije Srbije (RTS) v Beogradu in Radiotelevizije Vojvodine (RTV) v Novem Sadu, poročata N1 Srbija in srbska podružnica BBC.

S tem so, kot poudarjajo, izrazili protest proti neustreznemu poročanju javnih servisov o njihovih večmesečnih aktivnostih. V Novem Sadu je zgodaj zjutraj posredovala policija, ki je študente potisnila od vhoda in tako prekinila blokado. Ministrstvo za notranje zadeve je kasneje napovedalo, da bo udeležence prijavilo, je poročal N1 Srbija, medtem ko vodstvi obeh RTV-hiš ostro obsojata blokado kot »nasilje« in »nedopusten pritisk«.

V Beogradu so študenti blokirali tako glavno zgradbo RTS v Takovski ulici kot tudi obsežen televizijski kompleks v Košutnjaku. Na stopnicah pred glavno zgradbo so razvili velik transparent z napisom Radio-televizija študentov.

Skupine študentov v prepoznavnih rumenih jopičih so zaprle vse vhode, vključno z garažo, in s pozivi mimoidočim voznikom poskušale pridobiti podporo javnosti, opisuje dogajanje BBC. Kljub blokadi je program RTS nemoteno tekel naprej. Je pa N1 Srbija poročal, da zaradi zasedenega vhoda v Košutnjaku nekatere druge televizije, kot je TV Nova, niso mogle izvajati programa iz tamkajšnjih studiev.

V Novem Sadu so študenti prav tako v ponedeljek zvečer blokirali vhode v zgradbo RTV na Mišeluku. Tam je, kot poroča BBC, v zgodnjih jutranjih urah posredovalo večje število pripadnikov policije v opremi za razbijanje skupin demonstrantov. Po poročanju lokalnih medijev in pričevanjih so policisti študente fizično potisnili od vhoda, ti pa so se kmalu zatem mirno razšli.

Ostri odzivi vodstev RTS in RTV

Vodstvo RTS je blokado v Beogradu ostro obsodilo. V sporočilu za javnost, ki ga povzemajo srbski mediji, so zapisali, da gre za »nedopusten pritisk« in da je »edini razlog za to akcijo namera, da RTS ugasne«. Dejanje študentov so označili za »nasilje in nezakonito obnašanje«, ki je v nasprotju z njihovim deklarativnim zavzemanjem za vladavino prava.

Vodstvo RTS je dejanje študentov označilo za »nasilje in nezakonito obnašanje«, ki je v nasprotju z njihovim deklarativnim zavzemanjem za vladavino prava. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Še bolj dramatičen je bil odziv generalnega direktorja RTV Gorana Karadžića v Novem Sadu. Med blokado je sporočil, da so zaposleni »ugrabljeni«, ker po koncu izmene niso mogli zapustiti zgradbe, navaja N1 Srbija. Kasneje je dodal, da jim je bilo »po milosti ugrabiteljev« omogočeno oditi domov, a se je pritožil nad uničevanjem scenografije pred zgradbo.

Po posredovanju policije v Novem Sadu je srbsko ministrstvo za notranje zadeve (MUP) uradno napovedalo, da bodo proti osebam, ki so sodelovale pri blokadi RTV, podane ustrezne kazenske in prekrškovne prijave, je potrdil N1.

Odziv protestnikov

Protestniki so na družbenih omrežjih zapisali, da javni servis »dela proti vsem Srbom«. Ker Regulatorno telo za elektronske medije (REM) po njihovem mnenju ne opravlja svojega dela, zahtevajo »razpis novega natečaja za REM ali pa ugasnitev RTS«, so zapisali študenti na družbenih omrežjih, povzema BBC v srbskem jeziku. Njihovo nezadovoljstvo z načinom poročanja javnih medijskih servisov je bilo povod že za pretekle protestne akcije pred zgradbama RTS in RTV.

Protestniki so na družbenih omrežjih zapisali, da javni servis »dela proti vsem nam«. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Zanimivo je, da nad poročanjem RTS pogosto ni zadovoljen niti predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ki javni servis obtožuje, da podpira poskuse »barvne revolucije«, kar je večkrat javno izjavil. Vučić se je v preteklosti tudi že zapletel v spor z novinarji RTS, se je pa kasneje opravičil, še piše BBC.