Utrujene težko oživijo stari in utrujeni

V Beogradu je končan shod v podporo oblasti pod vodstvom srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Voditelj, ki je na oblasti že več kot dvanajst let, v politiki pa je že tri desetletja, od časov, ko je Srbiji vladal vožd Slobodan Milošević, je v škripcih. Utrujenosti in popolnega pomanjkanja svežih idej Vučić ni mogel skriti niti v hrupu vzklikov Aco, Srbine na odru pred parlamentom v središču srbske prestolnice.

Okoli 55.000 privržencev, ki so jih s pomočjo lokalnih izpostav vladajoče SNS pripeljali na »shod vseh shodov« z geslom Ne damo Srbije, je bilo dovolj zgovoren dokaz utrujenosti oblasti. Veliko zborovanje so Vučić in njegovi kolegi pripravili kot odgovor na veliki študentski shod, ki se ga je 15. marca udeležilo od 275.000 do 325.000 ljudi, da bi pokazali, da je tako imenovane spodobne Srbije več kot od tujih služb plačanih rušiteljev države, kakor Vučić rad pravi nasprotnikom.