Portugalska zadnja ovira pri novem vzponu

Slovenska ženska teniška reprezentanca je v prvih dveh nastopih v Vilniusu odlično opravila nalogo. Ugnala je Litvo in Srbijo ter si pred jutrišnjim zadnjim dnevom v litovskem nacionalnem teniškem centru zagotovila obstanek v 1. evro-afriški skupini. Kakšne so zdaj njene možnosti, da se bo v soboto premaknila za raven višje? Kdo bo poleg Slovenije še lovil vizum elitnega razreda? Kakšna je zdaj vloga povratnice Kaje Juvan? In kako je uvodna dneva videl začasni zvezni kapetan Iztok Kukec?