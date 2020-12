Vlada ukrepe podaljšuje do sobote, kaj sledi zatem?

Do sobote brez sprememb pri ukrepih za omejitev širjenja koronavirusa.

8.24 V nevladnih organizacijah pozivajo k ukrepom v domovih za starejše

Nezadostni osebni in socialni stiki puščajo posledice pri pravici do najvišje možne ravni duševnega zdravja. FOTO: Leon Vidic/Delo

7.36 V ZDA rekordnih več kot 3000 smrti zaradi covida-19 v enem dnevu

Medicinska sestra pred izolacijsko sobo enote za intenzivno nego v bolnišnici Roseland Community Hospital v Chicagu. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

7.09 Slovesna podelitev Nobelovih nagrad zaradi pandemije odpovedana

Stanovalci v domovih za starejše, ki so bili med najbolj prizadetimi skupinami že v prvem valu epidemije covida-19, niti v drugem valu niso dobili ustrezne skrbi, ob mednarodnem dnevu človekovih pravic izpostavljajo v Amnesty International Slovenije in združenju Srebrna nit. Med drugim pozivajo k spremembi kadrovskih normativov v domovih. Neustrezne priprave na drugi val so stanovalcem domov ogrozile človekovi pravici do življenja in do najvišje stopnje zdravja, prav tako pa so ogrozile tudi pravice zaposlenih, so poudarili. Izražajo skrb za zdravje in dobrobit zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, ki že dolge mesece trdo delajo.»V epidemiji so dosedanje pomanjkljivosti pri skrbi za starejše postale še bolj izrazite. Diskriminacija zaradi starosti je nesprejemljiva, še najmanj na področju zdravstvene oskrbe,« je poudarila predsednica Srebrne niti. Vsi ukrepi morajo biti po njenem pozivu dobro pretehtani in sprejeti v sodelovanju s starejšimi oz. njihovimi bližnjimi.Prav tako je po njenem mnenju nesprejemljiva socialna izolacija starejših. Glede na to organizaciji pozdravljata dobre prakse v nekaterih domovih in pozivata tudi druge, da jim sledijo v tem prazničnem času. Ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in za zdravje,inpa naj po njihovem pozivu nemudoma podpišeta nove kadrovske normative v domovih.Kritična je tudi direktorica Amnesty International Slovenije. Po njenih besedah zelo pozna uvedba hitrih testov za okužbe z novim koronavirusom, prepozno odzivanje na pomanjkanje ustreznega prostora in kadrov v domovih, nepregledna navodila in prepozna priprava protokolov za stike s svojci kažejo na nezadostno skrb pri zagotavljanju pravice do zdravja starejših. Število umrlih zaradi covida-19 med starejšimi je tudi ob upoštevanju pridruženih bolezni in visoke starosti nekaterih »grozljivo visoko«, je izpostavila.Oblast naj po pozivu obeh nevladnih organizacij zagotovi zunanje enote za izolacijo okuženih stanovalcev socialnih zavodov za vse tiste domove, kjer ne morejo učinkovito izvajati rdečih con, ne da bi kršili pravice neokuženih. Prav tako je nujna takojšnja priprava ustreznih protokolov za zagotavljanje obiskov in stikov stanovalcev z bližnjimi.Skupaj z deležniki je treba po njihovem mnenju spremeniti kadrovske in druge normative in s tem zaščititi tako zaposlene kot stanovalce. Poleg tega je treba sprožiti sistemski nadzor nad ravnanjem vpletenih v triažiranje še neokuženih stanovalcev v prvem valu epidemije. Oblasti pa naj tudi vzpostavijo posebno telo za oblikovanje in spremljanje politik ter sankcioniranje kršitev človekovih pravic v okviru izvršilne veje oblasti.V ZDA je v sredo za covidom-19 umrlo več kot 3000 ljudi, kar je največ od začetka pandemije, je razvidno iz podatkov Univerze Johnsa Hopkinsa. Ameriške pristojne službe opozarjajo, da je število smrti povezano s številnimi potovanji za zahvalni dan prejšnji mesec. V ZDA je do danes zjutraj za covidom-19 umrlo okoli 289.000 ljudi, od tega 3071 v zadnjem dnevu. Obenem so v zadnjih 24 urah potrdili še okoli 220.400 okužb z novim koronavirusom.V Kaliforniji, kjer od tega tedna veljajo poostreni ukrepi, so potrdili več kot 30.000 okužb. Vse večje je tudi število hospitalizacij. V bolnišnicah se namreč zdravi okoli 106.000 ljudi. Država velja za najhuje prizadeto v pandemiji covida-19. Oblast trenutno vse več upov polaga v cepivo, ki bi lahko zaustavilo širjenje virusa.V Stockholmu in Oslu bi morali danes podeliti letošnje Nobelove nagrade, vendar sta bili slovesnosti zaradi pandemije covida-19 odpovedani. Danes bodo v Rimu podelili Nobelovo nagrado za mir letošnjemu dobitniku Svetovnemu programu za hrano. Preostalim dobitnikom so nagrade podelili ta teden v njihovih domačih državah.Nagrajence v šestih kategorijah so tako kot običajno, a z manj fizično prisotnimi novinarji razglasili oktobra. Zaradi pandemije nihče od njih ne bo prišel po plaketo in medaljo v Stockholm oziroma Oslo. Slovesnosti tradicionalno potekata 10. decembra na obletnico smrti ustanovitelja nagrad, švedskega industrialca in izumitelja dinamitaEvropska agencija za zdravila (Ema) je bila tarča kibernetskega napada, so sinoči sporočili iz agencije. Zagotovili so, da so že uvedli preiskavo in so v tesnem stiku s policijo. Kasneje se je izvedelo, da so hekerji dostopali do dokumentov v zvezi s cepivom proti covidu-19 ameriškega podjetja Pfizer in nemškega Biontech. Kot so še sporočili iz Pfizerja, je šlo za nezakonit dostop do omenjenih dokumentov. Zatrdili so sicer, da hekerji niso dostopali do osebnih podatkov.»Ema nam je zagotovila, da kibernetski napad ne bo nikakor vplival na časovni načrt njenega pregleda (cepiva, op. a.),« so dodali v sporočilu Pfizerja in Biontecha. Agencija Ema, ki ima sedež v Amsterdamu, namreč trenutno preučuje prošnje za odobritev cepiv proti covidu-19. Odločitev o cepivu Pfizerja in Biontecha bi lahko podali najkasneje 29. decembra , predvidoma do 12. januarja pa še o cepivu ameriškega podjetja Moderna.Vlada je v sredo pretresla ukrepe za zajezitev epidemije covida-19 in sklenila podaljšati večji del ukrepov. Po sobotnih posvetih z direktorji bolnišnic in predstavniki gospodarstva pa bi se morda lahko kaj spremenilo, je za TV Slovenija sinoči dejal vladni govorec za covid-19Vlada se je na seji na Brdu pri Kranju odločila za podaljšanje večjega dela ukrepov. Tako je še naprej prepovedano zbiranje ljudi na javnih krajih, če ne gre za ožje družinske člane ali člane istega gospodinjstva, kot tudi prehajanje med občinami in gibanje v nočnem času. Ustavljen je javni promet in zaprte so vse nenujne trgovine, so sporočili po seji vlade.V zaprtih javnih prostorih ostajata obvezni razkuževanje rok in nošenje mask ali druge ustrezne oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza. Maske so obvezne tudi na prostem, če ni mogoče zagotoviti najmanj dveh metrov medosebne razdalje. V statističnih regijah, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100.000 prebivalcev, je uporaba mask še naprej obvezna tudi na odprtih javnih krajih oziroma prostorih in v osebnih vozilih.V večstanovanjskih stavbah morajo biti nameščeni razpršilniki za razkuževanje rok, še naprej je ustavljeno delovanje avtošol, prav tako je vlada podaljšala začasne spremembe pri dostopu do medicinskih pripomočkov, izdaja in izposoja katerih sta predvideni tudi brez navzočnosti zavarovane osebe in uporabe kartice zdravstvenega zavarovanja.Še naprej velja prepoved ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom, je pa vlada med izjeme poleg knjižnic dodala še dostop do kulturne dediščine in njen ogled brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino. Pri tem je treba upoštevati omejitev enega uporabnika na 30 kvadratnih metrov ograjene javne površine.V soboto pa bo vladna stran na posvetu s predstavniki zdravstvenih zavodov ugotavljala, kakšne so še kapacitete bolnišnic in koliko še lahko zdržijo v prihodnjih dneh in tednih, je za TVS pojasnil Kacin. S predstavniki gospodarstva pa bodo glede na razmere poskušali proučiti možnosti za morebitne spremembe v posameznih segmentih.»Če bi te možnosti nastopile, bi takoj po posvetu vlada odločala o morebitnih sproščanjih,« je dejal. Poudaril je tudi, da so regije različno obremenjene glede na število okužb z novim koronavirusom.