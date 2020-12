Sproščanje ali zaostrovanje?

Vlada na Brdu pri Kranju že od 16. ure razpravlja o ukrepih za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom. Kot je poročala Televizija Slovenija, vlada do sobote še ne bo sprejela nobene sprostitve omejitvenih ukrepov. V soboto bo sklican posvet s predstavniki gospodarstva, kjer bodo uskladili ukrepe za omilitev oziroma sprostitev ter posvet z direktorji vseh bolnišnic, zdravstvenih domov in inštitutov.S predstavniki zdravstvenih zavodov bodo ugotavljali, kakšne so še kapacitete bolnišnic in koliko še lahko zdržijo v prihodnjih dneh in tednih, je pojasnil vladni govorec za covid-19. S predstavniki gospodarstva pa bodo glede na razmere skušali proučiti možnosti za morebitne spremembe v posameznih segmentih.Gospodarski ministerzagovarja postopno sproščanje omejitev, še posebej omejitev gibanja na občine. Počivalšek predlaga, naj zdravstvena stroka za vsako dejavnost posebej predpiše pogoje izvajanja, ki se naj strogo nadzorujejo in v primeru kršitev tudi kaznujejo.Povsem nasproten je predlog ministra za zdravje, ki bi državo popolnoma zaprl do božiča. Po njegovem je zdravstveni sistem še vedno preobremenjen. Že včeraj je napovedal, da bo, če bo ocenil, da ima zavezane roke ter s svojim znanjem in delom ne more prispevati k izboljšanju položaja, razmišljal tudi o odstopu K sproščanju ukrepov je predsednika vlade pozvala tudi Slovenska škofovska konferenca, ki je Janšo spomnila, da si cerkev ves čas epidemije prizadeva za preprečevanje širjenja okužb ter upošteva vladne uredbe in navodila stroke. Predsednik Slovenske škofovske konference in ljubljanski nadškof metropolitod vlade pričakuje, da bo odpravila odlok o prepovedi izvajanja verskih obredov ter v skladu z ustavo ne bo nesorazmerno omejevala verske svobode.Janši je pisal tudi Sindikat delavcev trgovine Slovenije. Poziva ga, naj vlada ob strogem upoštevanju varnostnih ukrepov odpre trgovine in delavcem zagotovi plačilo, ki jim bo omogočalo dostojno življenje. Sindikat se sklicuje na podatke Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki kažejo, da trgovina ne predstavlja vira žarišč okužb med prebivalci, saj je bilo v prodajalnah ugotovljenih le 1,4 odstotka okužb med zaposlenimi. »Prav tako si ne smemo zatiskati oči glede porasta dela na črno, saj si ljudje v socialnih stiskah zagotavljajo preživetje tudi na račun sive ekonomije,« so zapisali v pismu Janši.