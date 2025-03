Vladimir Putin je vrnil žogico Donaldu Trumpu

V nadaljevanju preberite:

Še pred današnjim večernim srečanjem s poslancem svojega ameriškega kolega Donalda Trumpa je ruski predsednik Vladimir Putin sporočil, da se načeloma strinja s predlogom o zaustavitvi ognja, a da so za to potrebni dodatni pogoji. Po njegovih besedah Rusija zahteva zagotovila, da med 30-dnevnim premirjem Ukrajina ne bo izvajala mobilizacije, ne bo usposabljala vojakov in ne bo prejemala orožja. Žogico, ki je bila v zadnjih dnevih na ruski strani, je Putin vrnil nasprotniku in zlasti Washingtonu.