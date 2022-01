Vodja WHO: Okužba z omikronom je lahko manj resna, ni pa blaga

08.32 Novogoriška Mestna galerija predstavlja umetnost v času epidemije

V Mestni galeriji Nova Gorica bodo nocoj ob 19. uri odprli skupinsko razstavo Umetnost v času koronakrize na Goriškem. Projekt je nastal v sodelovanju s Pilonovo galerijo Ajdovščina. Kot piše v vabilu, jih je zanimal odziv aktualne umetnosti na družbeno stanje zaradi epidemiološke krize. Pilonova galerija Ajdovščina in Mestna galerija Nova Gorica sta v letu 2020 objavili poziv za sodelovanje pri projektu Umetnost v času koronakrize na Goriškem, namenjenem umetnicam in umetnikom, ki živijo v goriški regiji in izvirajo s tega območja ter aktivno ustvarjajo na različnih področjih vizualne in intermedijske umetnosti.

08.24 V londonskih bolnišnicah v boju proti omikronu tudi vojska

V londonske bolnišnice bodo zaradi pomanjkanja osebja, kar je posledica širjenja zelo nalezljive koronavirusne različice omikron, napotili tudi vojsko, je sporočilo britansko ministrstvo za obrambo. Bolnišnicam v Londonu, ki je žarišče širjenja omikrona, bo na voljo približno 200 vojakov, na spletni strani danes poroča britanski BBC. Britansko ministrstvo za obrambo je pojasnilo, da bodo v londonske bolnišnice napotili 40 vojaških zdravnikov in 160 oseb na splošni dolžnosti. Razporejeni bodo v 40 ekip po pet članov, ki jih bodo sestavljali zdravnik in štirje člani podpornega osebja. Napotili jih bodo tja, kjer bo potreba največja. Pričakujejo, da bodo v londonskih bolnišnicah delali naslednje tri tedne.

V pomoč reševalni službi bodo poleg tega napotili še dodatnih 32 vojaških pomočnikov, ki bodo skupaj z reševalci delali do konca marca. Vojaki bodo v londonskih bolnišnicah pomagali zapolniti vrzel, ki je nastala zaradi odsotnosti zdravstvenih delavcev, ki ne morejo delati, ker so bodisi bolni bodisi v karanteni. Vojaki so bili v londonske bolnišnice napoteni po tem, ko je britanski ministrski predsednik Boris Johnson ta teden dejal, da britanska vlada upa, da bodo zadnji val pandemije covida-19 prebrodili brez potrebe po nadaljnjih omejitvah.

08.12 V Peruju zaradi covida-19 skoraj 100.000 otrok izgubilo vsaj enega od staršev

V Peruju, ki velja za državo z najvišjo stopnjo smrtnosti zaradi pandemije covida-19 na svetu, je po poročanju AFP okoli 98.000 otrok izgubilo vsaj enega od obeh staršev ali pa skrbnika. To je javnosti sporočila tamkajšnja ministrica za vprašanja žensk Anahi Durand, ki se je ob tem sklicevala na medicinsko revijo The Lancet. V državi so doslej imeli več kot 6000 smrtnih primerov na milijon prebivalcev, v številnih družinah pa ne morejo priti do državne pomoči, ker nimajo potrdil, da je smrt njihovega svojca nastopila zaradi covida-19. V prvem in drugem valu so namreč mnogi umirali doma, zaradi česar v njihovih družinah nimajo ustrezne dokumentacije. V 33-milijonskem Peruju je sicer doslej v pandemiji umrlo 202.900 ljudi.

FOTO: Sebastian Castaneda/Reuters

07.25 Bolsonaro kritizira zdravstveni regulator zaradi načrtov za cepljenje otrok

Predsednik Jair Bolsonaro je kritiziral brazilski zdravstveni regulator Anvisa, ker je dovolil cepljenje otrok, starih od pet do 11 let, proti covidu-19, poročanje Reutersa povzema Guardian. Kritiko je podal le dan po tem, ko je njegov zdravstveni minister razkril načrte za cepljenje te starostne skupine. Bolsonaro, ki dvomi o cepljenju, je v radijskem intervjuju v četrtek dejal, da še ni slišal za otroke, ki umirajo za covidom, in ponovil, da njegova 11-letna hči Laura ne bo cepljena. Bolsonaro je dejal, da bi cepiva lahko imela neželene učinke na otroke, vendar ni podal nobenih dokazov. Anvisa in zdravstveni regulatorji po vsem svetu so ugotovili, da so cepiva proti covidu-19 varna od starosti pet let naprej.

07.15 Vodja WHO: Omikron je lahko manj resen, ni pa »blag«

»Zdi se, da bolj nalezljiva različica omikron povzroča manj hude bolezni kot globalno prevladujoča delta, vendar je ne bi smeli označiti kot 'blage',« je v četrtek dejal vodja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, poroča Guardian. Generalni direktor Ghebreyesus je na sestanku za medije ponovil svoj poziv k večji pravičnosti na svetovni ravni, kar se tiče distribucije in dostopa do cepiv. Na podlagi trenutne stopnje uvedbe cepiva bo 109 držav zamudilo cilj WHO, da bo do julija v celoti cepljenega 70 odstotkov svetovnega prebivalstva, je dodal Ghebreyesus. Ta cilj naj bi pomagal končati akutno fazo pandemije. Svetovalec WHO Bruce Aylward je na istem brifingu iz Ženeve dejal, da 36 držav ni doseglo niti desetodstotne precepljenosti. Med hudimi bolniki po vsem svetu je bilo 80 odstotkov necepljenih, je še dodal.

FOTO: Brandon Bell/AFP

07.00 Filipinski predsednik grozi z aretacijo necepljenim, ki ne bodo spoštovali odredbe

Filipinski predsednik Rodrigo Duterte je ukazal aretacijo necepljenih ljudi, ki kršijo odredbe oziroma ukrepe, da ostanejo doma, katerih cilj je zajeziti visoke okužbe, ki so posledica širjenja omikrona, poroča AFP. Vlada je ta teden zaostrila omejitve v Manili ter več provincah in mestih. Necepljenim med 13 milijoni prebivalcev prestolnice so odredili, naj ostanejo doma, potem ko se je število okužb v zadnjih dveh dneh potrojilo. Zdravstveni uradniki so povedali, da se bo število okužb v prihodnjih dneh še povečalo in bo vrhunec doseglo do konca meseca. Duterte je ubral zelo ostro retoriko in ukazal, da se poišče necepljene osebe in se jim ukaže, da ostanejo doma. »Če ta oseba gre iz hiše oziroma v javnost, jo je mogoče zadržati. Če oseba to zavrne, jo lahko pooblaščena oseba aretira,« njegove besede povzema Guardian.

FOTO: Jure Eržen/Delo

00.00 Vlada razširila nabor izjem od karantene

Vlada je na včerajšnji dopisni seji razširila nabor izjem od karantene na domu. Po visoko tveganem stiku v karanteno ne bo treba cepljenim s poživitvenim odmerkom, osebam, ki so za covidom-19 zbolele pred manj kot 45 dnevi, in polno cepljenim prebolevnikom. V skladu s priporočili epidemiologov pa bo karantena od ponedeljka skrajšana na sedem dni.

Kot je na novinarski konferenci po srečanju vlade s predstavniki gospodarstva na Brdu pri Kranju spomnil minister za zdravje Janez Poklukar, je kolegij epidemiologov Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) predlagal, da se karantena na domu ob tveganem stiku skrajša z desetih na sedem dni. A vlada tega ni zapisala v odlok, saj po Poklukarjevih besedah »to izhaja iz priporočil epidemiološke stroke, ki se začne izvajati po tem protokolu v ponedeljek«. Kot je še dodal, bodo predstavniki NIJZ strokovno podlago za to odločitev podali danes. Po predlogu epidemiologov bi se sicer karantena zaključila brez PCR-testiranja. Kot je že v sredo pojasnil Poklukar, epidemiologi namreč ugotavljajo, da se okužbe v 94,6 odstotka primerih izkažejo znotraj sedmih dni, zato bi se karantena lahko zaključila brez dodatnega testa.