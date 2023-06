Vojaško letalo F-16 prebilo zvočni zid med zasledovanjem cessne

Prebivalce ameriške prestolnice Washington ter bližnje soseščine v zveznih državah Virginija in Maryland je v nedeljo popoldne presenetila močna eksplozija, ki ji je sledila pretresljiva novica, da je vojaško letalo F-16 prebilo zvočni zid med zasledovanjem dvomljivega zasebnega. Pilot cessne je padel v nezavest ali umrl med poletom in letalo so pustili strmoglaviti v jugozahodni Virginiji.

V letalu družbe Encore Motors of Melbourne sta bili tudi hčerka in vnukinja lastnice družbe Barbare Rumpel, članice upravnega odbora organizacije za pravice do strelnega orožja NRA in donatorke prejšnjega republikanskega predsednika Donalda Trumpa. Letalo na poti proti newyorškemu Long Islandu se je približalo Beli hiši in kongresu in v Pentagonu so v akcijo poslali vojaške lovce iz oporišča Andrews. A niti najsodobnejša še ne morejo prestreči letal brez aktivnega pilota, v katerem je bila tudi varuška družine.

V Pentagonu so ukrepali, ko se je letalo približalo Beli hiši in kongresu. FOTO: Daniel Slim/Afp

Vzroke letalske nesreče bo morda razkrilo mesto strmoglavljenja, prebivalci Washingtona, Virginije in Marylanda pa so se v nedeljo jezili, da jih nihče ni opozoril na preboj zvočnega zidu. Pok je bil ponekod tako močan, da je zatresel okna.