Dolgo, vroče stoletje Henryja Kissingerja

V nadaljevanju preberite:

Nekdanji ameriški državni sekretar in Nobelov nagrajenec Henry Kissinger, verjetno najvplivnejši zunanjepolitični akter in teoretik našega časa, tudi pri stotih letih ponuja nasvete, kako preprečiti tretjo svetovno vojno. Sin judovskih staršev, s katerimi je pribežal iz nacistične Nemčije, verjame, da je za učenje skupnega življenja ZDA in Kitajske na voljo manj kot deset let, eden najvidnejših zagovornikov realpolitike pa je pogosto sam ni znal uravnotežiti z moralnimi in civilizacijskimi načeli sodobnosti.