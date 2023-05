Ron DeSantis, razdvajajoče konservativno upanje

V nadaljevanju preberite:

DeSantis upa, da bo prepričal republikanske volivce z rezultati svojega vladanja. Prav sloves borca za konservativne vrednote brez trumpovskih dram je najbrž prepričal lastnika Twitterja Elona Muska o oglasih zanj, potem ko je Teslin, Spacexov in Starlinkov prvak priljubljeno družbeno omrežje prevzel prav zaradi vplivanja demokratov in FBI na cenzuro. DeSantis je v Floridi prepričal z izboljšanjem gospodarstva po tradicionalnih receptih prostih trgov in ukrepi proti pandemiji covida-19. Ko je Trump še prikimaval karantenam vse bolj spornega zdravstvenega voditelja dr. Anthonyja Faucija, je sam odprl šole in pisarne, Florida pa zaradi tega ni imela več žrtev sodobne kuge od bolj restriktivnih zveznih držav. Iz New Yorka, Kalifornije in nekaterih drugih demokratskih se v sončno državo množično priseljujejo tudi zaradi boljših gospodarskih priložnosti, manj kriminala in nasprotovanja nezakonitemu priseljevanju, moti pa jih odnos do novih spolnih revolucij in identitet.