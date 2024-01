Vojna ni odpravila trdovratne družbene bolezni

V nadaljevanju preberite:

V Kijevu so naredili hišne preiskave pri poslovnežih in nekdanjih uradnikih, ki so obtoženi, da so si prisvojili ogromno denarja, namenjenega za obrambo države.

Prejšnji teden je ameriški obrambni minister Lloyd Austin zagotovil, da se v Ukrajini ne okoriščajo s preprodajo ameriške vojaške pomoči. »Nismo videli nobenih verodostojnih dokazov za zlorabo ali nezakonito odtujevanje ameriške opreme, ki je bila poslana Ukrajini,« je povedal zbranim na 18. srečanju ukrajinskih podpornikov iz tako imenovane skupine Ramstein. Deset dni pred tem je ameriški časnik New York Times povzemal sveže poročilo Pentagona, da niso ustrezno nadzorovali, kaj se je zgodilo z več kot milijardo dolarjev vredno vojaško pomočjo za Ukrajino. Bojazni ameriškega obrambnega ministrstva, da je bila ta oprema lahko izgubljena, ukradena ali preposlana kam drugam, so bile obelodanjene ravno sredi vroče ameriške notranjepolitične razprave o nadaljnjem pošiljanju pomoči Ukrajini. Tri dni pred nastopom okrevajočega obrambnega ministra ameriški in ukrajinski uradniki v poročilu o prvem skupnem revizijskem pregledu niso ugotovili nobenih zlorab.