Vojne Rusi ne vidijo, a jo vedno bolj čutijo

Krog je po več kot treh desetletjih dokončno sklenjen. Ko so v Moskvi januarja 1990 na Puškinovem trgu odprli prvi McDonald's, so se pred restavracijo vsak dan vile neskončne vrste ljudi. Daljše kot pred Leninovim mavzolejem. To je bil začetek konca Sovjetske zveze. Zdaj, po natanko 32 letih, McDonald's zapira vrata. Vseh 850 restavracij, kolikor jih je imel v Rusiji. McDonald's torej odhaja, vrača pa se Sovjetska zveza. Simbolika je v resnici prav neverjetna. Kolesje zgodovine se je znova zavrtelo, a tokrat nazaj.