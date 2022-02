To ni samo napad na Ukrajino, to je napad na Evropo

V nadaljevanju preberite:

Svet je od četrtka, ko je Rusija navsezgodaj zjutraj iz različnih smeri napadla Ukrajino, v šoku. Razmere se dramatično spreminjajo iz ure v uro, prizori opustošenja in smrti vzbujajo strah na stari celini, politiki sestankujejo in uvajajo sankcije, pod ognjem je celo prestolnica Kijev. Kaj se dogaja v evropski državi, ki je že dolgo vajena živeti z grožnjami velike sosede, sama pa si želi predvsem povezav z Evropsko unijo in Natom? O ozadju in mogočih posledicah nasilnega dogajanja smo se pogovarjali z Brankom Sobanom, nekdanjim dolgoletnim novinarjem in dopisnikom Dela, ki že desetletja pozorno spremlja dogajanje na evropskem vzhodu.