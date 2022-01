Volitve predsednika v senci omikrona

V nadaljevanju preberite:

Čez natanko dva tedna bodo v Rimu volili novega predsednika republike. Nihče izmed politikov se še ni uradno prijavil za kandidata, zato pa je ugibanj vsak dan več. Kandidaturo je prva oznanila razvpita »kraljica rocka« Gianna Nannini, rada bi bila prva ženska na Kvirinalu.

Čeravno zmanjkuje časa, se o svoji prihodnosti še nista izrekla sedanji predsednik Sergio Mattarella in premier Mario Draghi. Politične razmere so vse bolj napete tudi zaradi novih ukrepov proti covidu-19. Od danes je v Italiji obvezno cepljenje za starejše od 50 let.

Kdor ne bo imel novega potrdila, imenovanega »super green pass«, se pravi potrdila o cepljenju ali nedavni prebolelosti, ne bo mogel na delovno mesto, tudi plače ne bo dobil, ne bo pa odpuščen. Cepljenje starejših od 50 let ni samo obvezno, ampak v resnici prisilno, ker bodo kršitelji kaznovani nemudoma in obilno. Vse to vnaša nemir in sproža proteste, premier Mario Draghi pa je prepričan, da ni nobene druge poti za ustavitev pandemije.