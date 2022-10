Volitve so mimo, na mestnih ulicah pa nemir ostaja

V nadaljevanju preberite:

Več kot tri tedne po volitvah v Bosni in Hercegovini še vedno preštevajo glasovnice in le malokdo se zdi zadovoljen z volilnim procesom ali rezultati volitev. V Banjaluki so opozicijo na ulice pripeljali sumi volilnih goljufij, podporniki Milorada Dodika pa na javnem shodu branijo tradicionalne in družinske vrednote. Visoki predstavnik v BiH Christian Schmidt pa je zlasti Bošnjake na ulice Sarajeva spravil z zanje sporno spremembo volilnega zakona.