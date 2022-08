Volivci v ameriškem Kansasu zavrnili prepoved splava

Večina volivcev ameriške konservativne zvezne države Kansas je v torek na referendumu zavrnila prepoved pravice do umetne prekinitve nosečnosti. Referendum se je na predlog republikancev nanašal na ustavni amandma, s katerim bi državnemu kongresu omogočili popolno prepoved splava. Volivci so ga zavrnili s 60 proti 40 odstotkom.

Volivci Kansasa so svoje povedali šest tednov po tem, ko je konservativna večina vrhovnega sodišča ZDA ukinila pravico do splava po celotnem ozemlju ZDA in zadevo prepustila v odločanje posameznim državam.

Snovalec odločitve o ukinitvi pravice do splava Samuel Alito je izjavil, naj si ženske pač izvolijo takšne politične predstavnike, ki bodo podprli pravico do splava, če to želijo, in v Kansasu se je to zgodilo.

Biden: Večina Američanov se strinja, da morajo imeti ženske dostop do splava

»Ekstremna odločitev vrhovnega sodišča, da razveljavi primer Roe proti Wade, ogroža zdravje in življenje žensk. Nocoj so Američani o tem nekaj rekli. Volivci Kansasa so prišli v rekordnem številu, da zavrnejo skrajna prizadevanja za spremembo ustave, da ženskam vzamejo pravico do izbire in odprejo vrata za prepoved. Izid referenduma potrjuje, kar vemo: večina Američanov se strinja, da morajo imeti ženske dostop do splava in pravico, da same odločajo o svojem zdravju,« je sporočil predsednik ZDA Joe Biden.

Po ZDA so v torek spet potekali strankarske volitve za kandidate za novembrske kongresne in druge volitve sredi predsedniškega mandata ter referendumi, med katerimi je najbolj odmeval prav tisti v Kansasu. Volilna udeležba je bila tam glede na izjave pristojnih visoka za strankarske volitve in je bila podobna tisti na predsedniških volitvah.

Volivci so referendum zavrnili s 60 proti 40 odstotkom. FOTO: Eric Cox/Reuters

Izkazalo se je, da je vprašanje splava večja motivacija za demokratske volivce kot pa za republikanske in demokrati upajo, da bo tako tudi novembra.

Praktična posledica odločitve večine volivcev Kansasa je to, da lahko klinike za splav v državi delujejo še naprej in lahko pomagajo tudi ženskam iz Missourija, Oklahome, Teksasa in drugih držav, kjer je splav prepovedan, odkar je vrhovno sodišče 24. junija razveljavilo lastno odločitev v primeru Roe proti Wade.

Izid referenduma je presenečenje, ker je Kansas zanesljiva republikanska država, kjer je Donald Trump leta 2016 in 2020 zmagal z veliko večino glasov, republikanci pa imajo v državnem kongresu več kot trdno večino. Referenduma so se v veliko večjem številu kot ponavadi udeležili mladi, predvsem pa ženske.

Izid referenduma je prišel po tem, ko je pravosodno ministrstvo ZDA prav tako v torek vložilo tožbo proti zvezni državi Idaho zaradi omejevanja dostopa do splava. To naj bi bila le prva v vrsti tožb proti republikanskim državam, ki so naredile enako.

Ministrstvo toži Idaho, ker prepoveduje umetno prekinitev nosečnosti tudi v primeru ogroženosti življenja nosečnice oziroma onemogoča zdravljenje nosečnice, če bi to ogrozilo zarodek.