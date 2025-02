Volk bojevnik bo govoril v jeziku, ki ga bo izbrala EU

V nadaljevanju preberite:

V soočenju z rastočim unilateralizmom in protekcionizmom bi si azijska sila želela iz odnosov s staro celino narediti nekakšen stabilizator, ki bi omogočil mirnejšo plovbo po viharnih morjih. Guo Jiakun je posebej omenil, da bomo letos zaznamovali 50. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov med Kitajsko in EU, kar je gotovo zanesljivo jamstvo, ki utrjuje temelje za strateško komunikacijo in koordinirano sodelovanje pri ohranjanju multilateralizma. »Vsekakor bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bomo vbrizgali novo vitalnost v odnose med Kitajsko in EU ter tako v tem razburkanem svetu vzpostavili večjo trdnost in stabilnost,« je dejal Guo Jiakun.