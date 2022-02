Volodimir Zelenski, nenadejani junak ukrajinskega odpora

V nadaljevanju preberite:

Resničnost vedno presega fikcijo in v zadnjih dneh se je nekdanji komik in priljubljeni igralec, ki je vodenje 44-milijonske države prevzel leta 2019, znašel v življenjski vlogi. Obleko in kravato je zamenjal za vojaško srajco in jakno iz flisa, v kateri iz dneva v dan, opazno izmučen, na tiskovnih konferencah in družbenih omrežjih dviga moralo svojemu narodu. »Borili se bomo, dokler bo treba,« je sporočil v soboto, potem ko je Kremelj napovedal, da bo okrepil napade na državo, s katero si deli več kot 2000 kilometrov dolgo mejo.