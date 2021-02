Vprašajmo se, koliko smo lahko boljši ljudje

V nadaljevanju preberite:

Ves ta teden smo se imeli priložnost spraševati, v kolikšni meri smo lahko boljši ljudje. In znova so bile v srcu tega vprašanja ženske: Ngozi Okonjo-Iweala, Britney, Naomi, Serena, Seiko. Vse te ženske so učiteljice človeštva, ustvarjalke novega besednjaka, v katerem ne sme biti nikoli več niti enega samega izraza seksizma, rasizma ali katerega koli drugega predsodka. A šele ko bomo dojeli, koliko solza se skriva za vsako od teh zgodb o uspehu, bomo pripravljeni na to, da ustvarimo boljši svet. Ups, si bomo zapeli, spet sem naredila isto.