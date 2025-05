Izraelska agresija in dvoličnost ZDA in EU

Po vdoru Rusije v Ukrajino so ZDA in EU skupaj oznanile ekonomske sankcije proti Rusiji. Ne morem se izogniti dejstvu, da je Izrael prav tako agresor – prisvojili so si Zahodni breg in še kaj. Vendar ne ZDA in ne EU niso uvedle nobenih sankcij proti Izraelu in izraelskemu genocidnemu in etničnemu čiščenju ozemlja, na katerem je Gaza.

Prav tako bi zadnje tekmovanje Evrovizije moralo izločiti Izrael, enako tudi z ostalih prireditev v evropskem prostoru. Spomnite se samo moskovskih olimpijskih iger. Tu bi morali biti tudi sankcijski ukrepi prepovedi nastopa Izraela na naslednjih olimpijskih igrah, dokler se Izrael ne umakne iz Gaze in njenega prebivalstva ne pusti pri miru ter prične sanirati povzročeno škodo na palestinski infrastrukturi.

Dodatno bi lahko EU začela z bojkotom Izraela in njihove letalske družbe El-Al in njihove ladijske plovbe ZIM. Prepoved ali blokada teh dveh podjetij in dejavnosti bi Izrael učinkovito izolirala v današnjem svetu ... Prepoved vstopa v pristanišča in letališča bi posledično popolnoma osamila Izrael.

Peter J. Česnik, bivši poslanec in minister za Slovence v zamejstvu in tujini.

