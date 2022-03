Glavni poudarki: Vrh EU za vzpostavitev solidarnostnega sklada za Ukrajino.

Zelenski EU očital prepozno uvedbo sankcij proti Rusiji.

07.39 Uradnik Pentagona pravi, da Rusiji zmanjkuje natančno vodenega streliva

Rusiji zmanjkuje natančno vodenega streliva in je bolj verjetno, da se bo zanašala na tako imenovane neumne bombe in topništvo, je v četrtek dejal visoki uradnik Pentagona, poroča Reuters. Podsekretar za obrambo za politiko Colin Kahl je ugibal, da ne verjame, da bi predsednik Vladimir Putin želel imeti popoln konflikt z Natom. Prej je sicer Guardian poročal, da so trije ameriški uradniki trdili, da ima Rusija visoke stopnje neuspehov, ki segajo do 60 odstotkov za nekatere svoje natančno vodene rakete, medtem ko so njene sile prevzele velike žrtve in nimajo zalog.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ponoči nagovoril voditelje držav članic EU in se jim zahvalil za sankcije proti Rusiji, a obenem menil, da so jih uvedli nekoliko prepozno. Če bi se zanje odločili prej, se Rusija morebiti ne bi spustila v vojno proti Ukrajini, je voditeljem v Bruslju sporočil prek video povezave. »Uvedli ste sankcije. Hvaležni smo. To so močni koraki,« je dejal. »A bilo je nekoliko pozno,« je dodal in dodal, da v primeru preventivnih sankcij vojne morda sploh ne bi bilo. Izpostavil je tudi plinovod Severni tok 2 in nakazal, da Rusija v primeru zgodnejše blokade ne bi ustvarila »plinske krize«. Znova se je na evropske države obrnil tudi s pozivom, naj odobrijo prošnjo Ukrajine za pridružitev Evropski uniji. »Tu vas pozivam; ne bodite pozni,« je dejal v nagovoru, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije. V njem se je tudi ločeno obrnil na posamezne članice in pri tem izpostavljal njihovo raven podpore Ukrajini. Medtem ko je številne pohvalil, je drugim očital, da so bile bodisi pozne ali nenaklonjene ukrepom.

Državne zastave, ki visijo v podporo Ukrajini v stanovanjski hiši v Berlinu. FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters

06.12 Medvejdev: Neumno je verjeti, da bodo sankcije vplivale na moskovsko vlado

Nekdanji ruski predsednik Dmitrija Medvedjeva je dejal, da je »neumno« verjeti, da bi zahodne sankcije proti ruskim podjetjem lahko vplivale na moskovsko vlado, je v petek dejal nekdanji predsednik in namestnik vodje varnostnega sveta, poroča Guardian.Sankcije bodo samo utrdile rusko družbo in ne bodo povzročile nezadovoljstva ljudi z oblastmi, je povedal Medvedjev v intervjuju za rusko tiskovno agencijo RIA povedal. Zahod je Rusiji uvedel vrsto sankcij po njeni invaziji na Ukrajino, a en mesec po vojni Kremelj pravi, da bo nadaljeval napad, dokler ne izpolni svojih ciljev ukrajinske »demilitarizacije in denacifikacije«.

06.07 Biden bo obiskal poljsko mesto manj kot 80 kilometrov od meje z Ukrajino

Znanih je nekaj več podrobnosti o načrtu za obisk ameriškega predsednika Joeja Bidena na Poljskem, piše Guardian. AFP pravi, da bo Biden v petek odpotoval v mesto v bližini poljsko-ukrajinske meje, da bi skušal nakazati odločenost Zahoda proti ruski invaziji, ki se je vse bolj spremenila v množično vojno na izčrpavanje. Air Force One bo poletel v vzhodno poljsko mesto Rzeszow, s čimer bo ameriški predsednik manj kot 80 kilometrov (50 milj) od ukrajinskih tal. V Varšavo bo odpotoval zvečer. Na Poljskem bo Biden prejel tudi brifing o hudih humanitarnih razmerah v Ukrajini, zaradi katere je iz države odšlo več kot 3,5 milijona ljudi.

02.47 Vrh EU za vzpostavitev solidarnostnega sklada za Ukrajino

Voditelji članic EU so danes v Bruslju pozvali k vzpostavitvi solidarnostnega sklada za Ukrajino v pomoč tamkajšnji vladi pri zagotavljanju takojšnjih potreb in pri obnovi države po koncu vojne. Pozvali so k organizaciji mednarodne konference, na kateri bodo zbrali sredstva za sklad, so zapisali v sklepih vrha glede Ukrajine. Voditelji so znova poudarili, da Rusija z vojno proti Ukrajini grobo krši mednarodno pravo ter povzroča ogromno smrti civilistov.

»Evropski svet od Rusije zahteva, da konča svojo vojaško agresijo na Ukrajino ter takoj in brezpogojno umakne vse svoje sile in vojaško opremo s celotnega ozemlja Ukrajine,« so zapisali voditelji. Pozvali so k takojšnji ustavitvi napadov na civiliste in civilne objekte, med katerimi so tudi bolnišnice in šole. »Ti vojni zločini se morajo končati takoj,« so poudarili. Izpostavili so, da sta obleganje pristaniškega mesta Mariupolj in drugih ukrajinskih mest ter onemogočanje humanitarnega dostopa s strani ruske vojske nesprejemljiva. Ruske sile morajo zagotoviti dobavo humanitarne pomoči v Mariupolj in druga oblegana mesta ter omogočiti varne poti do drugih delov države, so poudarili.